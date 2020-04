Frauenhaus erhält Finanzhilfe zum befristeten Ausbau von Schutzplätzen

Auch wenn zurzeit in beiden Kantonen bei häuslicher Gewalt polizeilich wenig Auffälligkeiten festzustellen sind, sei damit zu rechnen, dass die Fallzahlen aufgrund des anhaltenden Aufrufs, zu Hause zu bleiben, zunehmen werden, teilt das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt am Dienstagnachmittag mit. Die beiden Basler Kantone beteiligen sich mit je 160'000 Franken an diesem zeitlich befristeten Projekt.

Nicht nur die Nachfrage könnte also bald ansteigen, auch die Hygiene- und Abstandsregeln des Bundes stellen in diesen Räumlichkeiten ein Problem dar, da man die Unterkünfte mit Blick auf den Schutz der Frauen nicht voll auslasten kann. Bei einer Infektion innerhalb einer Institution müsse im schlimmsten Fall also gar die Aufnahme neuer Klientinnen gestoppt werden. Hinzu kommt, dass unabhängig vom Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im Frauenhaus beider Basel phasenweise ein Mangel an Schutzplätzen besteht und Frauen deswegen abgewiesen werden müssen.

Bei einer Überlastung des Frauenhauses beider Basel und anderer Schutzunterkünfte bringt die Opferhilfe beider Basel gewaltbetroffene Frauen in Einzelfällen in Hotels unter. Bei einem grösseren Platzmangel wären solche Einzellösungen teurer als das nun konzipierte vorsorgliche Not-Angebot. Es sieht vor, während sechs Monaten ein Hotel anzumieten. Dies dient ebenso der Sicherheit und der Vertraulichkeit des Standortes, teilt das Justiz- und Sicherheitsdepartement am Dienstagnachmittag mit.