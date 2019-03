Tatsächlich werden Name und Wohnadresse der Fahrzeughalter erst angezeigt, wenn die 30-tägige Frist fürs Online-Bezahlen abgelaufen ist und ein Einzahlungsschein verschickt wird. Bei der Demonstration wurden aber nur neu ausgestellte Bussen angeschaut, deren 30-Tage-Frist noch am Laufen war.

Bussen gibts am Dienstag um 3

Tausende Bussenzettel in einer Datenbank – was Datenschützern ein Graus ist, ist für Journalisten ein Schatz. Denn so werden Fakten nicht, wie so oft bei Berichten über den Polizeiaktionen, aus «ermittlungstaktischen Gründen» zurückbehalten. So wird ersichtlich, dass es Personen gibt, die immer und immer wieder verbotenerweise ihr Fahrzeug an derselben Stelle parkieren. Und gebüsst werden. Oder dass mutmasslich nie mehr Bussen verteilt werden als Dienstags zwischen 15 und 16 Uhr.

Und auch am Samstag wird entweder besonders kreativ parkiert oder besonders scharfäugig kontrolliert, wie die Auswertung der eingelesenen Bussen nahelegt. Die häufigste Bussenart ist zu langes Parkieren; die seltenste trägt die Ordnungsnummer 918.1, was für «Lärm und Unfug» steht. Begangen in einer Nacht auf Sonntag um 1.45 im Kleinbasel – von einem R.M., der vermutlich wenig Freude haben dürfte, dass sein voller Name bis vergangenen Montag online einsehbar war.