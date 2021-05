Freiburgerstrasse Frau wird von einem Mann sexuell genötigt und mit einem Messer bedroht - die Polizei sucht Zeugen Am 20.05.2021, zwischen Mitternacht und 02.00 Uhr, wurde in der Freiburgerstrasse eine Frau Opfer eines Sexualdelikts.

Die Frau wurde mit einem Messer gezwungen, mitzukommen. Foto: Keystone

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass die Frau am Wiesenplatz einem Unbekannten begegnet war. In der Folge bedrohte dieser sie mit einer Stichwaffe, begab sich mit ihr zu den WC-Anlagen in der Freiburgerstrasse und nötigte sie sexuell. Bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte, stahl er ihre Barschaft.

Die Frau kehrte anschliessend nach Hause zurück und erstattete Anzeige.

Gesucht wird: Unbekannter, 25-30 Jahre alt, ca. 165 cm gross, dunklere Hautfarbe, möglicherweise Muttermal auf der Stirn, ca. 60-70 kg schwer, dunkle braune Augen, markante Augenbrauen, schwarze, nach hinten gekämmte Haare, die bis zu den Ohren reichen, sprach Italienisch und Arabisch, trug sportliche schwarze Schuhe, helle Jeanshose, schwarze Jacke, schwarzen Pullover und eine Mütze.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. (has)