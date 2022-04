Freiburgerstrasse LKW landet in Bach - Fahrer ins Spital gebracht Am Samstagnachmittag, 2. April ereignete sich an der Freiburgerstrasse ein Unfall mit einem Lastwagen. Das Fahrzeug kam von der Strasse ab und landete in einem Bach neben der Strasse. Der Fahrer musste ins Spital gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei kam am Samstagnachmittag kurz vor 15:00 Uhr ein LKW an der Freiburgerstrasse in Fahrtrichtung Basel rechts von der Strasse ab und fuhr in einen Wassergraben. Der Grund dürfte nach aktuellem Kenntnisstand ein medizinisches Problem des Fahrers gewesen sein. Er wurde von der Sanität ins Unispital gebracht.

Der LKW landete in einem Bach. zvg

Durch die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wurde eine Blut- und Urinabnahme verfügt. Die Rettungsarbeiten und die Sperrung der Freiburgerstrasse führten zu einem grösseren Stau in beide Fahrtrichtungen, auch der ÖV musste umgeleitet werden. (has)