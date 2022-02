Freie Strasse Eine Aufwertung für die Flaniermeile: Der Dreizackbrunnen ist zurück Der bekannte Dreizackbrunnen kehrt an die Freie Strasse zurück und wird dort fertig renoviert.

Der prominente Brunnen an der Freien Strasse wird um zwei Meter zurückversetzt. Nicole Nars-Zimmer

Der Dreizackbrunnen am Münsterberg hat eine turbulente Geschichte hinter sich: In einem Kraftakt vor 185 Jahren aus dem Solothurner Steinwerk Urs Bargetzis nach Basel transportiert, wich er 1935 dem motorisierten Verkehr und wurde nun erneut um zwei Meter zurückversetzt. Initiiert vom Basler Bau- und Verkehrsdepartement wurden die beiden Hälften des historischen Brunnens gestern, im Rahmen der Erneuerung der Freien Strasse, an die Brunnenstätte anno 1837 versetzt.

Steinmetz Aldo Pozzi fährt mit der Hand über den Solothurner Kalkstein. Seine Arbeit am prominenten Brunnen bezeichnet er als «Kosmetik». Dieser sei in einer aufwendigen Prozedur an seiner ursprüng­lichen Schnittstelle abgetrennt worden. Nun wird er vor Ort restauriert, wie Restaurator ­Severin Steinhauser sagt. Der mit ­Dreizack- und Blattornamenten verzierte Säulenabschluss werde nachträglich ­zurückgeführt.

Der Brunnen in heutiger Form steht seit 1837

Der Transport habe durchaus Risiken wie Spannungsrisse geborgen, sagt Steinhauser. Er betont jedoch: «Alles verlief ohne Zwischenfälle.» An seiner neuen Stelle soll der im Grundriss quadratförmige an den Ecken ausgebuchtete Dreizackbrunnen die entstehende Flaniermeile aufwerten, sagt Steinmetz Pozzi. Er hat den bereits vor 17 Jahren am alten Standort restauriert. «Der neue Standort ist ein Gewinn für die Freie Strasse», zeigt sich Steinhauser überzeugt. Der Brunnen sei ein Treffpunkt und lade zum Verweilen ein.

Der erste dokumentierte Sodbrunnen wurde laut Historiker Beat Trachsler durch das Erdbeben von 1356 zugeschüttet. Er lag an den «Schwellen», wie ­jener Teil der Freien Strasse ­genannt wurde, an dem das ­damalige Spital lag. In der Folge entstand 1393 an der heutigen Stelle der hölzerne Affen­brunnen vor dem Spital, sowie laut Arthur Burger 1585 der ­Spitalbrunnen. Beide wurden durch eine Zweigleitung des Münster-Brunnwerks gespiesen und ­wichen 1837 der schlichten, schwungvollen Kalkstein-Vision Melchior Berrys – dem heutigen Dreizackbrunnen, damals auch Spitalsprungbrunnen bezeichnet.

Im April fliesst zum ersten Mal Wasser in den Brunnen

Jeder Brunnen sei ein Zeitzeuge, sagt Alex Dänzer, Leiter für öffentliche Brunnen bei den Industriellen Werken Basel (IWB). Die Rückführung des Dreizackbrunnens an seinen ursprünglichen Standort stehe im Zeichen eines nachhaltigen Stadtbildes, das alte Werte mit urbanen Bedürfnissen verbinde, sagt der Projektleiter.

Seit dem Beschluss zur ­Versetzung des Brunnens seien lagebedingt rund vier Jahre ­vergangen – die Auslastung des belebten Standorts durch Fasnacht, Herbstmesse und dem Weihnachtsgeschäft musste jeweils in die Durchführung miteinfliessen, sagt Dänzer. «Wir konnten jedoch bei den Restaurationsarbeiten von einem intakten Brunnenstock profitieren.» Dieser wurde 1935 zugeschüttet. Durch diesen wird frühestens im April zum ersten Mal Wasser in den Brunnen fliessen.

«Die prominentere Lage trägt ihren Teil zum neuen Glanz der Freien Strasse bei», sagt Dänzer, der den Wert der Brunnen in der «Brunnenstadt ­Basel» hervorhebt. Nebst einer beliebten Trinkwasserquelle trügen die 218 Basler Brunnen, zu deren Instandhaltung sich die IWB durch einen Leistungsauftrag mit dem Basler Tiefbauamt verpflichtet hat, im Wesentlichen zu einem gesunden Stadtklima bei.