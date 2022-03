Freie Strasse Mit einem neuen Konzept: Bucherer zieht in den ehemaligen Kost Sport Das Uhren- und Schmuckfachgeschäft Bucherer hat einen neuen Standort gefunden. Es zieht voraussichtlich Ende 2023 schräg vis-à-vis in die Liegenschaft, in der sich aktuell noch ein Pop-up-Store befindet.

Kost Sport löste sein Geschäft im Januar 2015 an der Freien Strasse auf. Nicole Nars-Zimmer

Eine der wohl prominentesten Ladenflächen in der Basler Freien Strasse hat einen neuen Mieter gefunden. In das Gebäude mit der Hausnummer 51, wo einst Kost Sport lokalisiert war, zieht voraussichtlich ab Dezember 2023 das Uhren- und Schmuckfachgeschäft Bucherer ein.

Dort befindet sich seit dem 3. März 2022 ein Pop-up-Store von Motel a Miio, ein Label, das moderne Keramikware aus Portugal verkauft. Zwischenzeitlich wurde die Ladenfläche von «Fashion Styler» zwischengenutzt, nachdem das Modegeschäft Massimo Tutti nach fünf Jahre den Mietvertrag gekündet hat.

Wie «StadtKonzeptBasel» (ehemals Pro Innerstadt) meldet, soll ein neues sogenanntes Gallery-Konzept realisiert werden. Ein vergleichbarer Laden wurde 2019 in Genf eröffnet, im letzten Jahr folgte dann die Flagship Boutique von Bucherer in Zürich. «Neben einer kuratierten Design-Kollektion, wechselnden Ausstellungen und regelmässigen Events, bietet die Bucherer Gallery vor allem Raum zum Begegnen», heisst es auf der Webseite des Uhren- und Schmuckfachgeschäfts. Die sogenannte Bucherer Gallery soll als «Ort der Inspiration für Uhrenbegeisterte» dienen und «Kunst in allen Formen» zeigen. Zudem sei es Bucherer möglich, am neuen Standort ein grösseres Sortiment anzubieten.