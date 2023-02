Freie Strasse Modelabel Hunkemöller kommt in die Freie Strasse in Basel An der Freie Strasse 81 gibt es künftig Unterwäsche zu kaufen. Das niederländische Dessous-Label Hunkemöller übernimmt eine Verkaufsfläche direkt neben dem Warenhaus Pfauen.

Die Freie Strasse 81 neben dem Pfauen wurde in den letzten Jahren von Pop-up Läden genutzt, nun zieht dort das Modelabel Hunkemöller ein. Bild: Archiv bz

Wo einst das Tavolino war, werden in Basel künftig Dessous des angesagten Labels Hunkemöller zu kaufen sein. In der Basler Einkaufsmeile soll in der zweiten Hälfte des Jahres das niederländische Modelabel auf 124 Quadratmetern einziehen an der Freien Strasse 81 einziehen.

Wie der Immobilienvermittler SPGI Zurich AG am Freitag mitteilte, betreibe Hunkemöller bereits 13 Filialen in der Schweiz. Die SPGI vermittelte im Auftrag der Eigentümer die Verkaufsfläche an der Basler Premium-Meile. Im Sortiment führt Hunkemöller Lingerie, Nachtwäsche, aber auch Swimwear.