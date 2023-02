Freiraumareal Zu wenig Freiraumareale für Vierbeiner in Basel: Da liegt der Hund begraben SP-Grossrätin Christine Keller verlangt in einem Vorstoss mehr Freilaufareale für Hunde. Die Vierbeiner würden vernachlässigt. Keller hat für ihren Vorstoss Unterstützung von Hündelerinnen und Hündelern von links bis rechts gefunden.

Über die Jahre gab es immer mehr Hundeverbote in städtischen Parkanlagen. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die basel-städtischen Hunde sollen mehr Freiraumareale erhalten. Das will SP-Grossrätin Christine Keller mit ihrem neusten Vorstoss erreichen. Der Regierungsrat soll prüfen und berichten, wie das bestehende Angebot an Hundefreilaufarealen und Hundeparks in Basel-Stadt ausgebaut werden kann.

Obwohl die Grossrätinnen und Grossräte der verschiedenen Fraktionen wie Hund und Katz sein mögen, sehen einige von ihnen in dieser Vierbeinerangelegenheit einen Konsens. Von jeder Fraktion ist mindestens eine Unterschrift einer Parlamentarierin oder eines Parlamentariers im Vorstoss zu finden.

Das Angebot ist in der Stadt-Basel begrenzt

5786 Hunde hat das Statistische Amt Basel-Stadt letztes Jahr gezählt, seit 2008 gab es einen leichten Anstieg. In vielen städtischen Parks sei der Zugang mit Hunden verboten oder sonst nur mit Leinenpflicht gestattet, heisst es im Anzug von Keller. Zwar gäbe es einen offiziellen Hundepark und zwei weitere sogenannte Freilaufareale. Bei Letzteren würden aber besondere Einrichtungen wie Spielgeräte oder Wasseranschluss fehlen. Zudem seien die Areale oftmals verschlammt. Trotzdem würden sich die Anlagen, mangels Alternativen, hohen Zuspruchs erfreuen.

Die Hundestrände an beiden Rheinufern seien nicht umzäunt und könnten das Bedürfnis der Hunde nach Auslauf und Spiel rein platzmässig nicht abdecken. Die Situation werde sich für die Hundehaltenden beziehungsweise für die Tiere noch verschärfen, denn von April bis Ende Juli ist Brut- und Setzzeit. Da gilt in der Langen Erle Leinenpflicht.

Auch Nicht-Hundehaltende wollen eine Veränderung

Die SP-Grossrätin Michela Seggiani hätte gerne einen Hund. «Ich wohne mitten in der Stadt, aber das will ich mir und dem Tier nicht antun», sagt die Mitunterzeichnerin. «Wir brauchen mehr Areale, in denen sich Hunde frei bewegen dürfen.»

Über die Gründe für das bescheidene Angebot der Stadt lässt sich nur spekulieren. So stellt Seggiani zwei Hypothesen auf: Ein Grund könnten gehäufte Vorfälle mit Kampfhunden sein. Ein weiterer, dass immer mehr Menschen auf dichterem Raum leben und es in den Pärken schon für die Bevölkerung eng werden könnte. Doch sie findet es wichtig, besonders in einem urbanen Umfeld, die Verbindung zwischen Mensch und Tier aufrechtzuerhalten.

Auch LDP-Grossrat Jeremy Stephenson ist Mitunterzeichner des Vorstosses. Er sagt: «Die Anzahl Plätze, auf denen man Hunde frei laufen lassen kann, hat sich massiv verringert. Früher konnte man noch im Kannenfeldpark oder auf der Schützenmatte ‹go Stöckli werfe›. Heute muss man aus der Stadt hinaus.»

Die Hundefans aller Parteien versammelt

Der LDP-Grossrat ist selbst kein Hundehalter, aber seine Tochter ist professionelle Hundetrainerin und -halterin. Von ihr wisse er, wie schwierig es im Kanton Basel-Stadt sei, Hunde ohne Leine frei laufen zu lassen. Besonders im Vergleich zu anderen Regionen. Darum hat er auch schon früh den Anzug von SP-Grossrätin Keller unterzeichnet. Er sagt: «Bei diesem Anliegen stehen nicht die Parteien im Vordergrund, sondern die Hunde.»

Solche parteiübergreifenden Zusammenschlüsse seien nicht atypisch, meint Stephenson. Ein weiteres Beispiel sei die Fasnacht: «Wenn es bei diesem Thema Vorstösse gibt, die die Fasnacht unterstützen, dann ist das absolut parteiübergreifend.» Ob Kellers Vorstoss Erfolg hat oder vor die Hunde geht, wird sich im März zeigen, wenn der Anzug der Regierung vorgestellt wird.