Freispruch für an Kaphaltestelle gestürzten Velofahrer

Das Strafgericht Basel-Stadt hat gestern einen Velofahrer freigesprochen, der im Juli 2019 an der Kaphaltestelle Kirschgarten in die Tramschiene geriet und stürzte. Der VCS beider Basel stellt nun die Praxis der Polizei und Staatsanwaltschaft in Frage, solche Unfälle mit Strafbefehlen zu verfolgen.