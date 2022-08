Freizeitgärten Abstimmungskampf beginnt: Baudirektorin und Stadtgärtnerei legen ihre Argumente für die Revision des Freizeitgartengesetzes dar Am Freitag erklärten Regierungsrätin Esther Keller (GLP) und Stadtgärtnerei-Leiter Emanuel Trueb, warum das neue Freizeitgartengesetz notwendig sei und welche Ziele es verfolge.

Rund 82 Hektaren beträgt die gemeinsame Fläche der Basler Freizeitgärten. Nicole Nars-Zimmer (niz)

«Wir wollten, dass der Anlass an einem Ort stattfindet, um den es konkret geht. Deshalb führen wir den Anlass hier durch», erklärte Regierungsrätin und Baudirektorin Esther Keller (GLP). Sie lud die Medienschaffenden zum Gespräch über das neue Freizeitgartengesetz ins Vereinslokal in den Freizeitgartenverein Milchsuppe am westlichen Rand von Basel.

Und noch ein Grund habe sie dazu bewogen, den Anlass hier durchzuführen. Die Milchsuppe wurde der Öffentlichkeit bereits vor ein paar Jahren mit einer «Durchwegung», wie es die Regierung nennt, zugänglich gemacht. Seither kann jeder und jede den Weg benutzen, der mitten durch die Milchsuppe führt. Darum sei sie ein gutes Beispiel dafür, was der Kanton mit der Revision erreichen wolle.

Unheilige Allianz gegen Revision

Keller sprach damit die Kritik an der geplanten Gesetzesrevision gleich zu Beginn an. Von einzelnen Ausnahmen wie jenem in der Milchsuppe abgesehen, ist der Zutritt zu den Freizeitgärten aktuell nämlich Personen vorbehalten, die einen der Gärten pachten und darum einen Schlüssel für den Zutritt besitzen. Neu soll die Situation in der Milchsuppe nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sein.

Die Pläne der Regierung wurden zwar Ende März vom Grossen Rat mit 74 Ja- zu 16 Nein-Stimmen bei drei Enthaltung deutlich angenommen. Allerdings nicht ohne Misstöne. Noch während der Schlussabstimmung im Rat kündigten sowohl Basta als auch die SVP an, gegen den Beschluss das Referendum zu ergreifen.

Würden die Gärten für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich, führe das zu Lärm- und Abfallproblemen in den grünen Oasen, kritisiert die SVP. Die Basta wiederum ortet im neuen Gesetz einen Versuch, die aktuell 82 Hektar umfassenden Gärten zu verkleinern, um so Raum für Immobilienprojekte zu schaffen. Die Gärten würden so Opfer der Strassenbaulogik und städtischer Aufwertungsprozesse.

Baudirektorin hält Bedenken für unbegründet

Es sei weder eine Verkleinerung der Gesamtfläche der Gärten vorgesehen noch eine komplette Öffnung, betonte Keller und ergänzte:

«Die Öffnung soll insbesondere die Bereiche der Anlagen betreffen, welche schon jetzt gemeinsam genutzt werden. So, wie hier in der Milchsuppe, wo der Weg zum Vereinslokal führt.»

Gärten wie die Milchsuppe seien durch ihre Kühlfunktion wichtig im Kampf gegen den Klimawandel. Ausserdem erfüllten sie als Treffpunkt für die Pächterinnen und Pächter eine soziale Funktion und würden auch einen Beitrag zur Bildung leisten: «Wer erlebt, wie viel Aufwand es bedeutet, eine Tomate aus dem eigenen Garten zu ernten, ist sensibilisierter für das Thema Food Waste.» Mit der Revision sollen die Gärten und diese Funktionen gewahrt und gestärkt werden.

Stadtgärtnerei-Leiter Emanuel Trueb betonte seinerseits, dass auch juristische Gründe für eine Revision des Gesetzes sprächen:

«Wir haben festgestellt, dass die Gesetzesgrundlage für die Verwaltung der Gärten schwach ist. Immer wieder herrscht Unklarheit über Zuständigkeiten.»

Auch solle das Neuverpachtungsprozedere bei Fluktuationen mit dem neuen Gesetz einfacher werden, so Trueb.

Yolanda Lenot, Präsidentin des Freizeitgartenvereins Milchsuppe, sprach sich ebenfalls für die Gesetzesrevision aus. Seit der Öffnung des Weges durch die Milchsuppe komme zweimal wöchentlich die Stadtreinigung vorbei. «Das erspart uns viel Arbeit», betonte Lenot.

Auch wenn Esther Keller am Mediengespräch explizit betonte, dass sich Regierung und Verwaltung nicht für das Gesetz engagieren würden, ist klar: Spätestens jetzt ist der Abstimmungskampf zu den Referenden von SVP und Basta lanciert.