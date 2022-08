Porträt Ein Mann der Tat, nicht der Worte: Baselbieter «Über-Schwinger» Adrian Odermatt begeisterte am Esaf

Mit Adrian Odermatt ging am Eidgenössischen ein neuer Stern am Baselbieter Schwingerhimmel auf. Am Ende resultierten ein sensationeller dritter Platz und der verdiente Kranzgewinn. Adrian Odermatt ist jetzt ein ganz Böser seiner Zunft.