Freizeitpark «Big Dipper»: Eine neue Achterbahn für den Europa-Park Eine riesige Parabolantenne musste weichen. Im Sommer wird eine weitere Bahn als futuristischer Gastro-Event eröffnet.

2 Bilder 2 Bilder In Sachsen gibt es seit 2019 schon eine Ausgabe der neuen Achterbahn. Freizeitpark Plohn

Ein kurzer Radstand, der verrückte Manöver, schnelle Richtungswechsel und waghalsige Fahrfiguren erlaubt und ein «neues Freiheitsgefühl» ohne Schulterbügel mit zwei inneren und zwei äusseren Sitzen. Die neue Achterbahn «Big Dipper», die so beschrieben wird, soll voraussichtlich ab 2023 im Europa-Park stehen. Die Informationen stammen von der Website von Mack Rides, der Firma, die die Bahn herstellt und für Freizeitparks in der ganzen Welt arbeitet.

Die Familie Mack hat schon 1780 Wagen gebaut und Anfang des 20. Jahrhunderts die erste Achterbahn – später entstand daraus bei Rust, nördlich von Freiburg im Breisgau, der heute riesige Freizeitpark. «Big Dipper»-Achterbahnen stehen seit 2016 in einem holländischen Freizeitpark und seit 2019 in Plohn in Sachsen. Für den eigenen Park wird die Bahn, die 80 Stundenkilometer schnell fährt, weiterentwickelt. Es sollen Spitzengeschwindigkeiten von 130 Stundenkilometer wie beim «Silver Star» erreicht werden.

Parabolantenne wog 140 Tonnen

Die neue Achterbahn soll neben dem russischen Themenbereich stehen. Um Platz zu schaffen, musste neben dem Karussell «Flug des Ikarus» und dem «Traumzelt Dohm» auch eine riesige Parabolantenne weichen, die kürzlich demontiert wurde. Sie wog 140 Tonnen. Allein der Parabolspiegel kam bei einem Durchmesser von 44 Metern auf 65 Tonnen.

Ursprünglich diente er der Spionage. Weil der Park den Standort für eine Erweiterung und neue Parkplätze brauchte, wurde die Antenne vom nahen Standort des deutschen Bundesnachrichtendiensts (BND) Ende der 90er-Jahre die 2,5 Kilometer mit Tiefladern zum Freizeitpark transportiert. Dort stand der Parabolspiegel 25 Jahre lang als technisches Denkmal neben der Autobahn und diente als Kulisse für die ARD-Sonntagsshow «Immer wieder sonntags».

Neben der Achterbahn soll auch ein neues Viertel Kroatien entstehen, zu dem es laut Medienstelle noch keine weiteren Informationen gibt. Noch ist die Baugenehmigung nicht rechtskräftig. Da es wegen der möglichen Lärmbelastung im Gemeindeparlament auch kritische Stimmen gab, findet erst ein Verfahren mit Bürgerbeteiligung statt.

Mix aus Bahn, virtuellen Welten und gastronomischem Angebot

Im Sommer soll laut Medienmitteilung ein neues futuristisches Gastro-Event namens «Eatrenalin» eröffnet werden. Es handelt sich um einen Mix aus Bahn, virtuellen Welten und dem gastronomischen Angebot eines Zweisternekochs. Die «Lahrer Zeitung» berichtete, dass die Besucherinnen und Besucher mit fahrbaren Tischen und Stühlen in Gruppen von maximal 16 Personen auf die kulinarische Reise durch verschiedene Traumwelten in sechs Räume geführt werden. Zur jeweiligen Umgebung gibt es dann die passenden Speisen. Die Fahrt soll knapp zwei Stunden dauern.

Während die Wasserwelt «Rulantica» derzeit durchgehend geöffnet hat, macht der Freizeitpark Ende März wieder auf. Derzeit sucht der Park 500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.