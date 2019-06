Gefährden die vom Bund geförderten Berufsmeisterschaften SwissSkills regionale Berufsmessen? Die Thurgauer SVP-Nationalrätin Verena Herzog ist davon überzeugt. Denn die Stiftung SwissSkills will weiter ausbauen und den Grossanlass künftig statt alle vier Jahre jedes zweite Jahr durchführen. «Die dezentralen Schweizer Berufsmessen in den Kantonen sehen in dieser Entwicklung eine grosse Bedrohung für ihre Existenz», gibt Herzog zu bedenken.

Der Grund: Die SwissSkills beschränke sich nicht auf Meisterschaften. Vielmehr werde der Anlass auch für Berufsinformationen und Nachwuchswerbung von Grossunternehmen genutzt. Das konkurriere direkt regionale Berufsschauen. Auch könnten viele Schulen pro Jahr nur an einem Anlass teilnehmen. «Berufsverbände sind finanziell und personell so stark gefordert, dass sie auf regionale Berufsschauen verzichten müssten», sagt Herzog. Deshalb fordert sie den Bundesrat als wichtigen Geldgeber dazu auf, darauf hinzuwirken, dass die SwissSkills auch künftig nur alle vier Jahr stattfinden.

Auf Unterstützung trifft die Thurgauer SVP-Nationalrätin etwa in Basel. «Wenn die SwissSkills alle zwei Jahre stattfinden und somit jeweils rund einen Monat vor unserer Messe, ist das sicher eine Konkurrenz für unsere regionale Berufsmesse», sagt David Weber vom Basler Gewerbeverband. Dieser organisiert die Basler Berufs- und Weiterbildungsmesse, die mit rund 100 Ausstellern und 30'000 Besuchern zu den grossen regionalen Berufsmessen in der Schweiz zählt.

Sorgen um Basler Berufsmesse

«Es besteht die Gefahr, dass die Ausstellerzahl bei den regionalen Berufsmessen sinken wird», sagt Weber – gerade von schweizweit tätigen Firmen, die sich auf die nationale Plattform zur Nachwuchswerbung konzentrieren könnten. Auch für die Branchenverbände bedeute ein Zweijahres-Rhythmus der SwissSkills eine grosse Zusatzbelastung, die Ressourcen bindet. Weber: «Wir brauchen an regionalen Berufsmessen eine grösstmögliche Präsenz von Ausstellern, um Jugendliche für die Berufsbildung begeistern zu können.» Solche Plattformen seien angesichts des Fachkräftemangels wichtiger denn je.