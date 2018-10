Viele städtische Kulturinstitutionen atmeten am Donnerstag auf. «Heute ist ein guter Tag für die Kultur in der Region Basel», liess ein Komitee verlauten. Tatsächlich fallen die ersten Reaktionen auf den neuen Kulturvertrag durchs Band positiv aus: Wurde noch vor Monaten befürchtet, der Kanton Baselland würde die Stadt fallen lassen und seine bisherigen Beiträge halbieren, so gabs am Donnerstag Entwarnung: Nicht fünf, nein, weiterhin an die zehn Millionen Franken wird Baselland ab 2022 an die kulturellen Zentrumsleistungen abgelten.

Die zuständigen Regierungsrätinnen Monica Gschwind und Elisabeth Ackermann haben sich auf einen neuen Kulturvertrag geeinigt, dessen Mittel fixiert und zweckgebunden sind. Weder die Theater noch die Orchester müssen mit Abstrichen rechnen. Die Beiträge aus Liestal sind in Zukunft fast deckungsgleich mit dem Status quo.

War die Kulturvertragspauschale bis anhin vom Baselbieter Steuerprozent abhängig und dadurch Schwankungen unterworfen, so legt man sich nun aber fest: 9,59 Millionen Franken überweist Baselland künftig jährlich an den Kanton Basel-Stadt. Dieser verteilt das Geld an 14 Institutionen, vom Marionettentheater bis zum Theater Basel, vom Gare du Nord bis zum Bird’s Eye Jazz Club.