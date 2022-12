Fristverlängerung Initiative «Basel baut Zukunft»: Regierungsrat braucht mehr Zeit für Abklärungen Die Basler Regierung beantragt beim Grossen Rat noch einmal mehr Zeit, um Abklärungen betreffend die Initiative «Basel baut Zukunft» zu treffen. Auch die Abstimmung soll dementsprechend verschoben werden.

Blick auf das Klybeck, wie es gemäss dem städtebaulichen Leitbild Klybeck Plus aussehen soll: Die Initiative fordert auch hier gemeinschaftlichen Wohnraum. Bild: Zvg

Um drei Monate will der Basler Regierungsrat die Frist für die Berichterstattung zur Initiative «Basel baut Zukunft» verlängern, also bis im Juni 2023. Wie er am Dienstag mitteilt, würde «mehr Zeit für vertiefte Abklärungen benötigt» – das hätten Gespräche mit Initiantinnen und Initianten sowie Eigentümerinnen und Eigentümern gezeigt.

Dementsprechend sollen auch dem Grossen Rat weitere drei Monate zur Verfügung stehen, um die Initiative zu behandeln. Die Frist zur Durchführung einer allfälligen Volksabstimmung verlängert sich damit bis zum 22. August 2024. Die Einwilligung des Initiativkomitees sei bereits eingeholt worden, schreibt der Regierungsrat.

Das 13-köpfige Initiativkomitee «Basel baut Zukunft» fordert mindestens 50 Prozent gemeinnütziges Wohnen für grosse Transformationsareale der Stadt wie beispielsweise das Klybeck.