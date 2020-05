Frühlingsgefühle im Zoo Basel: Wenn bei Fisch und Pinguin der Puls höher schlägt

Auf dem verdickten Kopf kann man weiter kleine Bläschen oder Körnchen entdecken, was ein bisschen wie Laich aussieht. Deshalb wird diese Veränderung auch Leichausschlag genannt. Mit dem Kopf reiben die Männchen an der Seite des Weibchens, um es sexuell zu stimulieren und zur Eiablage zu stimulieren.

Die Dickkopf-Erlitze im Zoo Basel spüren den Frühling. Es ist aktuell Balzzeit bei den Fischen. Das heisst, es ist auch die Zeit des Jahres, in der man sieht, wieso die Tiere «Dickkopf» heissen. Steigt im Meer die Wasssertemperatur auf 18 Grad an, beginnt die Balzzeit und die Männchen bekommen einen dickeren Kopf. Zudem verfärben sich die normalerweise gräulichen Fische zu schwarz-hell gebändert.

Dominante Männchen mit einem sauberen Zuhause haben gute Chancen

Die weiblichen Dickkopf-Erlitze haben eine Vorliebe für dominante Männchen, also solche, die territorial sind und andere Männchen auch wegjagen. Anziehend für die Weibchen ist auch eine Höhle in den Steinen oder an einer Blatt-/Wurzelunterseite, die vom Männchen sauber gehalten. Gesäubert wird Nest mit genau diesem speziellen Leichausschlag. Es wird angenommen, dass das Sekret einen bestimmten Wirkstoff enthält, der dafür sorgt, dass die Eier nicht von irgendwelchen Pilzen befallen werden.

Das Weibchen legt dann seine 7'000 bis 12'000 Eier dort ab und geht wieder weg, während das Männchen dort bleibt und das Nest bewacht. Es bleibt so lange dort, bis wenige Tage nachdem die Jungen geschlüpft sind. Nach der Balzzeit nehmen die männlichen Dickkopf-Erlitze wieder ihre gräuliche Färbung an und der Ausschlag geht zurück. Jedoch überlebt das Männchen die Balzzeit oft nicht, da es für ihn mit einem sehr hohen Energieaufwand verbunden ist.

Ein Steinchen-Nest für ein Pinguin-Ei

Auch auf die Pinguine springen die Frühlingsgefühle über. Die Eselspinguine tragen im Gegensatz zu den Kaiser- und Königspinguinen ihr Ei nicht auf den Füssen, sondern bauen ein Nest. Das Nest besteht aus kleinen Steinen, denn in ihrer natürlichen Umgebung, den subantarktischen Inseln, ist das so ziemlich das einzige Material. Die Steinchen müssen aber auch erst gesammelt und an den gewählten Nestplatz getragen werden. Der Weg, den es benötigt, um die Steine vom Fundort zur Neststelle zu bringen, kann teilweise relativ lang sein.