Führungswechsel im Grand Casino Basel: Bisheriger CEO verabschiedet sich auf eigenen Wunsch

Marcel Wenger hat über acht Jahre lang als Geschäftsführer des Grand Casino Basel gewaltet.



«Wir respektieren selbstverständlich die Entscheidung von Herrn Wenger und danken ihm ausdrücklich für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Gleichzeitig wünschen wir ihm für die Zukunft viel Glück und Erfolg» meint Rudolph Schiesser, VR-Präsident, in einer Medienmitteilung des Grand Casinos Basel.

Der neue Geschäftsführer, Kai Läpple, verfüge über langjährige Casino Erfahrung und sei bis zuletzt im Casino Davos als Direktor, davor in verschiedenen Führungspositionen in diversen Casinos im In- und Ausland tätig gewesen.