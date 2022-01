Führungswechsel Sandro Lunin verlässt die Kaserne Basel Seit 2017 hatte Sandro Lunin die künstlerische Leitung an der Kaserne Basel inne, nun gibt er sein Amt auf Juli 2023 ab.

Sandro Lunin, Leiter der Kaserne Basel. Roland Schmid

Der künstlerische Leiter der Kaserne Basel, Sandro Lunin, wird im Juli 2023 sein Amt auf eigenen Wunsch niederlegen. Das teilte die Kaserne am Montagmittag in einem Schreiben an die Medien mit. Der Kaserne-Chef wird mit 65 Jahren pensioniert.

«Nun freue ich mich sehr, dass ich noch eineinhalb Jahre, hoffentlich möglichst uneingeschränkt durch Coronamassnahmen, die Kaserne und das Theaterfestival Basel gemeinsam mit dem Team zu weiteren Höhenflügen animieren kann», lässt sich der Direktor in der Mitteilung zitieren.

Lunin war 40 Jahre lang im Kulturwesen tätig. Der Vorstand der Kaserne und eine Findungskommission werden sich nun um eine Nachfolge kümmern, heisst es in der Mitteilung.