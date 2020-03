Fünf neue positive Fälle in Basel-Stadt

Die Fälle in Europa und in der Schweiz nehmen zu und werden auch weiter laufend zunehmen. So auch in der Region: Am Donnerstag Morgen wurden fünf neue positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt bekannt. Darunter ist erstmals eine eher schwer erkrankte Person.

In vier Fällen konnte die Ansteckungskette direkt oder indirekt zurückverfolgt werden. Zwei Fälle sind auf den mehrtägigen Grossanlass der Freikirche in Mulhouse zurückzuführen, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte. Zwei weitere Fälle stehen im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte in Riehen, wo vergangene Woche eine Mitarbeiterin erkrankte. Es handelt sich um eine weitere Person, die in der Kita arbeitet sowie eine Person aus deren Umfeld. "Beim fünften Fall sind wir derzeit noch am Abklären, wo sich die Person angesteckt haben könnte", sagt Anne Tschudin vom Gesundheitsdepartement. Die Verantwortlichen überraschen die neuen Zahlen nicht: "Wir mussten diese Entwicklung erwarten. In Europa und auch in der Schweiz nehmen die Fälle zu. Das ist ein typischer Verlauf", sagt Tschudin.

Bei der eher schwer erkrankten Person handelt es sich um eine tendenziell ältere Person. Weitere Informationen gibt der Kanton aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.

Total ist der Stand für Basel-Stadt aktuell acht positive Fälle.