Für einmal keine Hotelkette – dafür aber sehr familienfreundlich

Davon kann ein Neo-Hotelier nur träumen: Kaum hatte die Familie Kalkandelen ihr Hotel Bloom am Riehenring 81 am 13. November eröffnet, war es schon ausgebucht. «Das war die Hauptprobe für uns, um zu sehen, ob der Betrieb reibungslos funktioniert. Wir haben alles gegeben», sagt Günes Kalkandelen, und strahlt. Just eine Woche nach der Eröffnung des Hotels fand in der Messe Basel die Igeho statt, die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie. Nur wenige Schritte vom «Bloom» mit 28 Ein-, Zwei- und Dreibett-Zimmern entfernt. «Wir sind uns bewusst, dass es nicht immer so laufen wird wie während einer Messe oder eines Kongresses. Aber es war ein schöner Anfang. Und für uns die Bestätigung dafür, dass es ein guter Standort für ein Hotel ist – auch wenn keine Messe stattfindet. Die Tourismuszahlen für Basel sehen vielversprechend aus», sagt Hasan Kalkandelen.

Jetzt, kurz vor Weihnachten, ist die Ruhe im «Bloom» eingekehrt. Herr und Frau Kalkandelen sitzen in der Café-Lounge auf einem samtbezogenen Sofa und schauen stolz um sich. «Es ist genau so schön geworden, wie wir es uns vorgestellt haben.» Das Münchensteiner Architekturbüro Rolf Stalder habe ihre Ideen hinsichtlich Innenausbau perfekt umgesetzt. Urbaner Boutique-Stil, schicke Tapeten, flauschige Teppiche, das Farbkonzept perfekt aufeinander abgestimmt. Modern und trotzdem gemütlich. «Das heimelige war uns wichtig», sagt Günes Kalkandelen. Sie sei überzeugt: «Es ist am schönsten, die Zeit in einer fremden Stadt in einem familiären Umfeld zu verbringen.»

Viel Erfahrung in der Gastronomie

Mit ihrem sehr persönlich geführten Hotel wollen die Kalkandelens einen Kontrapunkt zu den Hotelketten in der Stadt setzen. Während Günes Kalkandelen tagsüber die Gäste betreut und für Marketing und Buchhaltung zuständig ist, wird ihr Mann vor allem abends im Hotel für das Wohl der Besucher besorgt sein. Und mit Besucher sind nicht nur die Hotelgäste gemeint, sondern auch Anwohner aus Basel und Umgebung. «Unsere Bar und unser Café stehen allen offen», betont Hasan Kalkandelen. Er sei schon fleissig am Cocktail-Rezepte verinnerlichen, gemeinsam mit dem Barkeeper. Total zählen die Kalkandelens sechs Mitarbeiter in ihrem Hotel.

Mit dem «Bloom» betritt das Paar indes kein Neuland: Seit zwanzig Jahren führt es das Gasthaus Blume in Birsfelden. Vor rund zwei Jahren entschlossen sich die Kalkandelens, in Basel in die Hotellerie einzusteigen – aus einer Notsituation heraus: Das Haus am Riehenring, das zuvor aus Ein- bis Zweizimmerwohnungen und einer Kebap-Bude im Erdgeschoss bestand, war dringend sanierungsbedürftig. «Als wir realisierten, wie aufwändig die Arbeiten sein werden, haben wir allen Mut zusammen genommen und uns dazu entschlossen, so richtig umzubauen und zu investieren», so Hasan Kalkandalen. Das Restaurant in Birsfelden werde weitergeführt, betont er. «Aber in der nächsten Zeit werden wir schon mehr am Riehenring anzutreffen sein.»

Nebst der familiären Atmosphäre im «Bloom» gehört auch zum Konzept, dass hier viel Basel drinsteckt. So wurden die Schwarzweiss-Fotografien, welche die Wände des «Blooms» schmücken und die das Kleinbasel aus kunstvoller Perspektive zeigen, von einem Basler geschossen, und die Zutaten des Frühstücksbuffets stammen unter anderem von der Käserei Mylk in der Markthalle oder von der ge.m.a-Bäckerei. «So können wir die Stadt von einer authentischen und leckeren Seite zeigen», sagt Günes Kalkandelen. Das Angebot solle nicht jenem ähneln, das man in jedem Business-Hotel bekäme. «Es sind diese Nischen, bei denen wir uns von den Grossen abheben können.»