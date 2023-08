Für Research Center Fondation Botnar spendet der Uni Basel und der ETH Zürich weitere 50 Millionen Sechs neue Professuren sponsert die Fondation Botnar der Uni Basel und der ETH Zürich für das Botnar Research Centre for Child Health. Deren Forschungsschwerpunkt ist die Verbesserung der pädiatrischen Gesundheitsversorgung mittels Digitalisierung.

Sechs zusätzliche Teams wollen sich künftig dem Forschungsbereich der digitalisierten pädiatrischen Gesundheitsversorgung widmen. Bild: Joachim Pelikan/zvg Uni Basel

Die Stiftung Fondation Botnar spricht erneut einen Zuschuss für ihr Forschungszentrum, das «Botnar Research Centre for Child Health». Mit 50 Millionen Franken sollen an der Universität Basel und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ) je drei neue Professuren geschaffen werden. Die Forschungsteams sollen in den kommenden Jahren auf dem Life Sciences Campus der Universität Basel arbeiten.

So soll das «Botnar Research Centre for Child Health» in Basel künftig aussehen. Bild: Zvg

Wie die Uni in einer Mitteilung schreib, reichen ihre Forschungsgebiete «von der biomolekularen Diagnostik über die Entwicklung, Anwendung und Integration modernster Analysemethoden bis hin zur Untersuchung ethischer und politischer Rahmenbedingungen in der digitalisierten pädiatrischen Gesundheitsversorgung».

Bemühungen mit mehr Ressourcen unterstützen

Damit wolle man weiter vorantreiben, wofür das Research Center geschaffen wurde, nämlich die Gesundheit und das Wohlbefinden junger Menschen stärker in den Fokus der akademischen Forschung zu rücken, so der CEO der Fondation Botnar, Stefan Germann. Seit der Gründung 2019 fördere die Stiftung innovative Forschung in den Bereichen Pädiatrie und öffentliche Gesundheit.

Die neue Ausrichtung entspreche dem Schwerpunkt der Stiftung Botnar, dem gerechten Einsatz von künstlicher Intelligenz und digitaler Technologien. «Der Einsatz digitaler Technologien in der Medizin und im öffentlichen Gesundheitswesen hat das Potenzial, die globale Gesundheitsversorgung zu verändern. Der technologische Fortschritt muss jedoch von Antworten auf zentrale ethische Fragen begleitet werden», lässt sich Professor Christian Wolfrum, ETH-Vizepräsident für Forschung, in der Mitteilung zitieren.