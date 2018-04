Doch die Wahrheit liegt viel tiefer. Überwasser hatte sich bereits einmal für einen Basler «Tatort» stark gemacht und sich auch gleich um eine Rolle beworben. Argumentiert hatte er damals wie heute mit nahezu all seinen Lieblingsthemen: Der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, der Regio, dem Stadtmarketing. Am liebsten hätte der Schrebergartenfan wohl einen Tatort in einem überdüngten Rüben-Beet auf dem Landauer. Dann noch ein Opfer aus dem Fanmilieu des FC Basel, das hauptberuflich Anwalt ist, in Riehen wohnt und Katzen züchtet; Heinrichs Traum-Krimi wäre perfekt.

Als Kommissar kommt nur einer infrage: Der Riehener Neu-SVP-Gemeinderat und Kriminalpolizist Felix Wehrle. Am besten im Duo mit dem Parteikollegen und pensionierten Polizeioffizier Christian Meidinger. Ohne zu viel verraten zu wollen: Der Täter stammt sicher aus dem Milieu der militanten Velorowdies und Parkplatz-Aufheber.