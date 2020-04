Funk-Kontakt mit Maja Reichenbach – wie sich eine Stadtführerin jetzt selbst spazieren führt

In diesen Zeiten muss auch das Nähkästchen zu Hause bleiben. Stattdessen erreichen wir Persönlichkeiten aus der Region am Telefon: «Funk-Kontakt» heisst die neue Rubrik, garantiert ohne Ansteckungsgefahr.

Heute mit der Basler Stadtführerin und Fahrlehrerin Maja Reichenbach.

Hallo Frau Reichenbach. Wo erreichen wir Sie?

Maja Reichenbach: Zuhause, beim Zeitung lesen. Am Nachmittag drehe ich eine Runde in den Langen Erlen, die direkt vor meiner Haustüre liegen. Ein bisschen Luftveränderung tut mir jeweils gut. Noch mehr Abwechslung bringt die Tatsache, dass mein Freund im Grossbasel wohnt. So kann ich auch mal bei ihm übernachten. Ich schätze diese Möglichkeit des Tapetenwechsels in dieser Zeit sehr.

Wie ist die Situation in den Langen Erlen? Sind viele Menschen unterwegs?

Ich hatte nie den Eindruck, dass viel mehr Leute unterwegs gewesen wären als sonst. Meist sind es Jüngere, die in kleinen Gruppen zusammensitzen. Irgendwie verstehe ich es, dass jemand Junges nicht ständig zuhause sitzen will. Es gibt so viele grössere Familien, die jetzt auf sehr knapp bemessenem Raum leben müssen. Da ist es klar, dass einem über kurz oder lang die Decke auf den Kopf fällt.

Wie sieht Ihre Wohnsituation aus?

Fast schon luxuriös, wenn ich an andere Fälle denke. Meine Wohnung ist grosszügig, darüber bin ich dankbar. Trotzdem war ich eine Zeitlang etwas depressiv gestimmt: Stadtführungen und Fahrstunden sind während der Notlage nicht möglich, dadurch entgingen mir zahlreiche Aufträge. Mittlerweile habe ich mich gefangen und versuche, positiv zu sein.

Wie muss man sich Ihr Home Office vorstellen?

Ich verbringe viel Zeit mit der Lektüre von Geschichtsbüchern, kann in aller Ruhe Ideen für Stadtführungen – diese richten sich in erster Linie an Basler, nicht an Touristen – sammeln. Auch neue Konzepte entwickeln. Wir vom Verein Stadtführer Basel wollen in Zukunft auch kürzere, knackigere Stadtrundgänge à 30 bis 45 Minuten anbieten. Daran arbeiten wir und wollen dies, nachdem sich die Lage entspannt hat, lancieren.

Wird die Nachfrage nach der Krise weiterhin da sein?

Ich denke, umso mehr. Die Leute sehnen sich danach, sich frei in der Stadt zu bewegen, sie zu erleben. Die Begeisterung für Basler Geschichte ist hier allgemein gross. Ich hoffe, dass Führungen in Gruppen à 10 bis 20 Personen bald wieder möglich sind. Da bewegt man sich ja mehrheitlich draussen, kann gut Abstand halten.

Welches sind für Sie persönlich die spannendsten Seiten der Basler Geschichte?

Oh, schwierig (überlegt). Die grossen Brände haben mich seit jeher fasziniert. Auch, wie und warum die Feuerwehr entstanden ist, wie wir sie heute kennen. Es sind immer zwei Seiten: Einerseits die historische Abhandlung eines Ereignisses, andererseits entdeckt man witzige, auch traurige Anekdoten. Bis zum 19. Jahrhundert etwa wurde des Nachts jeweils immer nur das nächstgelegendste Stadttor geöffnet. Wenn es zu einem Brand ausserhalb der Mauern kam, etwa auf einem Landsitz, dauerte es, bis die Spritzenmannschaft das richtige Tor und den «Ausweg» aus der Innenstadt gefunden hatte. Meist zu lange, um noch etwas zu retten.

Die Stadt wurde von vielen tödlichen Krankheiten heimgesucht, der Beulenpest oder der Spanischen Grippe. Sehen Sie Parallelen zu heute?

Pandemien haben immer zu einer besseren Hygiene bei den Menschen geführt, was gerade in der Vergangenheit viele positive und langfristige Auswirkungen hatte, etwa, dass der Zugang zu sauberem Trinkwasser ausgebaut wurde. Auch ist es immer so, dass Krankheiten grosse Ohnmacht bei Menschen auslösen. Weil es etwas Kleines, Unsichtbares ist, das man nicht direkt bekämpfen kann. In der Vergangenheit versuchten die Menschen hin und wieder, diesen «Feind» zu personalisieren. So wurden Schuldige für gewisse Krankheiten gesucht und gefunden. Stichwort Judenprognom im Jahr 1349, als die erste Pestpandemie Basel heimsuchte und Juden gewaltsam ums Leben kamen, weil man sie im Verdacht hatte, die Pest eingeschleppt zu haben.

Können Pandemien die Geschichte auch positiv beeinflussen?

Sie spielen sicher das Zünglein an der Waage. Enea Silvio Piccolomini, der spätere Papst, überlebte fast wie durch ein Wunder die Beulenpest, er wurde eigentlich schon für tot befunden. Wäre er tatsächlich gestorben, wäre es nicht zur Gründung der Universität Basel im Jahr 1460 gekommen, deren Stifter er war. Die Geschichte wäre definitiv anders verlaufen.

Denken Sie, die Zeit, die wir heute erleben, wird in den nächsten Jahrhunderten eine grosse Rolle in den Geschichtsbüchern spielen?

Tendenziell eher nicht. Vorausgesetzt, wir finden jetzt bald wieder zur Normalität zurück. Es sieht jetzt nicht danach aus, dass sich die Situation dramatisch verschlechtert. Zum Glück!