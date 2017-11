So liess sich der Mittzwanziger von New York über- und herausfordern. Er lebte in einer WG, zusammen mit dem jungen Saxofonisten Alex Hahn, der in der Band des Jazzstars Marcus Miller spielte. «Er schleppte mich in die Jazzclubs mit, ich konnte Weltklasse-Konzerte erleben.» Zugleich machte er selber Musik, rief das Projekt Bird Mask ins Leben, relativ poppig, schlug aber nicht so ganz ein. Drei Jahre später kehrte er zum Metal zurück, seiner grossen Liebe. «Schnellen, harten Sound mochte ich schon als Teenager», erzählt er. Der Name seiner ersten Band, Hellalujah, ist vielsagend. «Vielleicht war es ein Akt der Überassimmilierung, dass ich eben gerade nicht schwarze Musik hörte», sagt er und fügt lachend hinzu: «Ich musste diversifizieren.»

Gagneux blinzelt in die Herbstsonne, zieht an einer Zigarette und nippt an einem Mineralwasser. Wir sitzen vor einem selbstverwalteten Haus im Kleinbasel. Hier nahm die Erfolgsgeschichte von Zeal & Ardor ihren Anfang, hier im Keller kombinierte er Black Metal mit Spirituals, nahm nach seiner Rückkehr in die Schweiz Songs auf, spielte die Instrumente selber ein und schuf ein Demo mit 20 Minuten Musik. Dieses erregte via Social Media Aufsehen und wurde schliesslich eins zu eins veröffentlicht. «Alles noch einmal aufzunehmen wäre Charaktermord gewesen», sagt Gagneux.

Neue Herausforderungen

Mit der medialen Begeisterung – für den «Rolling Stone» gehörte Zeal & Ardors Debüt zu den besten Metal-Alben des Jahres 2016 –, kamen auch erste Konzertanfragen, unter anderem vom renommierten Roadburn Festival in Holland.

Das stellte Gagneux vor neue Herausforderungen: Er brauchte mehr Songs. Und er brauchte eine Band, um das Projekt auf die Bühne zu bringen. Im Frühling 2017 ging Zeal & Ardor erstmals auf Tour, spielte in Athen, London, Berlin, fast ausnahmslos ausverkauft, von Null auf Hundert.

«Es fühlt sich an, als hätte man geschummelt», gibt Gagneux zu. «Andere, ebenso gute Bands krampfen sich ab und spielen jeden Gig, in, sagen wir, Niederbipp. Und nur weil jemand auf Twitter schrieb, diese Musik sei noch toll, kann ich gleich auf den grossen Bühnen auftreten.»

Immer mehr Anfragen, immer mehr Auftritte kamen hinzu, darunter auch solche in den USA, wo er aufgrund von Visaproblemen seiner Schweizer Band mit amerikanischen Sessionmusikern auftreten musste.

Vor dem Erfolg Dreck gefressen

Wurde ihm der Hype nie zuviel? «Nein, wer freut sich schon nicht, wenn seine Musik plötzlich viele Leute erreicht? Vielleicht wäre ich ein arroganter Bastard, wenn alles schon vor fünf Jahren geschehen wäre. Aber in New York habe ich Dreck gefressen und kenne die Realität der Musiker.» Zudem wisse er, dass sich Mode rasch ändern könne. «Ich nehme es, wie’s kommt.»

Er geht es behutsam an: Statt den Lockrufen grosser Agenturen zu verfallen, wählte er mit Radicalis Music ein Basler Management. «Ich bin ein Schluderi in der Organisation», gibt er zu, «das einzige, was ich gut kann, ist spielen und musikalisch fantasieren.»

Stimmlich an die Grenzen

So steht er wie früher jeden Tag um 9 Uhr auf, trinkt Kaffee und geht im Kleinbasler Studio arbeiten. Das ist die Regel. Die Ausnahme heisst derzeit Zivildienst, Arbeit in einem Jugendhaus. Eine gute Erfahrung, wie er sagt.

Bis Ende Jahr noch, dann kommt 2018 und mit ihm ein Tourplan, der noch dichter sein wird – was seine Stimme herausforden wird: «Ich singe erst seit fünf Jahren. Den souligen Touch konnte ich mir antrainieren. Aber meine Technik ist miserabel, ich bin immer heiser nach den Konzerten. Vielleicht sollte ich mal Gesangsstunden nehmen», denkt er laut nach, «dagegen spricht aber, dass es die Leute mitreisst, wenn sie hören, dass da was kaputtgeht.»

Die Inbrunst, die soll sich 2018 auch finanziell auszahlen. Denn gewinnbringend war Zeal & Ardor bislang noch nicht. In England spielten sie vor einer Stadionband, die eine Viertel Million Gage erhielt. Sie selber bekamen 500 Franken. Das ist die Realität. Im Moment noch.