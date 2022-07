Fussball Regierungsrat unterstützt Kandidatur der Schweiz: Basel soll Host City der Uefa Women's Euro 2025 werden Der Regierungsrat hat in einem Brief an den Schweizerischen Fussballverband die Kandidatur der Schweiz für die nächste Frauen-EM bestätigt und Basel als Austragungsort unterstützt.

Wenn alles klappt, muss die Frauennati an der EM 2025 keine langen Reisen antreten. Alexandra Wey / Keystone

Die Schweizer Frauennationalmannschaft trifft in den kommenden Tagen an der Europameisterschaft in England auf die ganz Grossen wie den Titelverteidiger Niederlande, Schweden und Portugal.

In drei Jahren könnte der Traum einer Heim-Europameisterschaft in Erfüllung gehen. Im vergangenen Jahr hat der Schweizerische Fussballverband bei der Uefa das Interesse an der Ausrichtung der Women's Euro 2025 bekundet. «Eine Fussball-EM in der Schweiz wäre eine riesige Chance für den Frauenfussball», sagte Tatjana Haenni, Direktorin des Frauenfussballs beim SFV, gegenüber dieser Zeitung.

Basel soll Host City werden

Am Dienstag hat der Basler Regierungsrat in einem Brief an den Schweizerischen Fussballverband die Kandidatur der Schweiz für das Turnier 2025 und damit Basel als Host City unterstützt. Unter den acht bis zehn Spielorten soll auch Basel vertreten sein und dabei gar eine tragende Rolle übernehmen können, heisst es in den Regierunsratsmeldungen.

Die Kandidatur sei insbesondere ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung und die Positionierung des Frauenfussballs. Die internationale Ausstrahlung für die Schweiz und Basel könne ausserdem positiv genutzt werden.

Nur Naturrasen erlaubt

Benötigt werden acht Fussballstadien mit einer Kapazität von 15'000 bis 30'000 Zuschauenden. Da nur Naturrasen erlaubt sein wird, müsste beispielsweise im Berner Wankdorf vorübergehend ein Naturrasen verlegt werden.

«Der Fokus würde für die nächsten drei Jahre diesem Turnier gelten. Ein grosses Projekt mit grosser Strahlkraft auch für Politik und Wirtschaft. Viele würden sich zwangsläufig mit dem Frauenfussball auseinandersetzen», sagte Haenni vergangenes Jahr und machte damit auch auf die damit verbundenen Wachstumsmöglichkeiten aufmerksam.