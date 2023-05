Fussgänger- und Velofreundlich Kreuzung Bankverein: Autoverkehr durch St. Alban-Graben künftig auch in Fahrtrichtung SBB nicht mehr möglich Künftig sollen weniger Autos durch die Basler Innenstadt fahren. In der Aeschenvorstadt und damit auch am Bankverein soll der Autoverkehr entlastet werden.

Die Aeschenvorstadt und damit auch Teile des Bankvereins sollen vom Autoverkehr entlastet und fussgängerfreundlicher ausgestaltet werden. Bild: Juri Junkov

Die Aeschenvorstadt gehört zum Herzstück von Basel, daher ist sie theoretisch Teil der fussgängerfreundlichen Innenstadt, die es in Basel seit 2015 gibt. Bis jetzt war die Umsetzung in der Aeschenvorstadt nicht möglich. Dies aufgrund diverser Baustellen beispielsweise an der Dufourstrasse oder des Neubaus des Kunstmuseums mitsamt der Erstellung des Parkings. Weil diese nun abgeschlossen sind, sollen nun auch die Aeschenvorstadt und somit Teile des Bankvereins vom Autoverkehr entlastet werden.

Laut Medienmitteilung des Bau- und Verkehrsdepartement soll der Autoverkehr durch den St. Alban-Graben künftig auch in Fahrtrichtung Bahnhof SBB nicht mehr möglich sein. Die Fussgängerinnen und Fussgänger sollen damit mehr Raum erhalten, die Gestaltung des Projekt wird derzeit erarbeitet.

Durch die geplante Umgestaltung für Fuss-, Velo- und den ÖV wird der Autoverkehr künftig nicht mehr durch den St. Alban-Graben und die Elisabethenstrasse in Richtung SBB geleitet werden. In der Gegenrichtung ist die Durchfahrt bereits heute nicht mehr möglich. Die Zufahrt zum Parking Kunstmuseum bliebt erlaubt, wie auch die Zulieferung für Geschäfte in der Freien Strasse und am Steinenberg. Auch Reisecars zu den Halteorten am Steinenberg dürfen weiterhin die Strecke befahren.

Auswirkungen und Mehrverkehr: kein Problem!

Die Auswirkungen der neuen Verkehrsführung wurden laut Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) im Rahmen der Planung des Aeschenplatzes untersucht. Es käme zwar zu Mehrverkehr in der Dufourstrasse und im Aeschengraben, doch sowohl der heutige wie auch der künftige Aeschenplatz könne diesen verkraften. Weiter soll der Durchgangsverkehr zwischen Dufourstrasse und Aeschenvorstadt künftig verboten werden, damit der Autoverkehr nicht ins Brunngässlein ausweiche.

Wie das BVD schreibt, soll mit den geplanten Massnahmen der Raum in der Basler Innenstadt aufgewertet und die umweltfreundliche Mobilität weiter verstärkt werden.