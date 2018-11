Nein, wir wussten immer, dass die Ausgangslage gegen die SBB Immobilien schwierig ist. Die haben viel Energie und Ressourcen in das Projekt gesteckt. Dazu kommt die Wohnsituation, welche die Leute stark beschäftigt. Aber es ist unsere Aufgabe, uns für unsere Mitglieder einzusetzen. Wenn wir immer nur dem politischen Mainstream folgen würden, dann bräuchte es unseren Verband nicht mehr. Wer in ein Rennen steigt, kann verlieren. Wer nicht einsteigt, hat schon verloren.

Ganz verschiedene Beispiele, die nicht unter ein einziges Parteilabel passen. Ich nehme ein Beispiel: No Billag war ein Thema, das wir ansprechen mussten, dennjeder KMU-Besitzer muss als Privater und als Unternehmen doppelt Mediensteuer zahlen. Diese Aufgabe hat uns unsere Basis mitgegeben. Wir sind auch nicht prinzipiell gegen Rotgrün. Wir machen themenorientierte Politik. Und die politische Linke hat in vielen Punkten nicht die gleiche Haltung wie die Wirtschaft.

Ein anderes Sprichwort aus dem Englischen: «If you can’t beat them, join them» – «Wenn du sie nicht schlagen kannst, mach bei ihnen mit.». Eigentlich war klar, dass Sie verlieren werden. Warum haben Sie nicht versucht, mit einem Kompromiss möglichst viel für das Gewerbe herauszuholen?

Es gibt weitere Beispiele, die ins Bild passen. Der Präsident Marcel Schweizer hat vor ein paar Jahren am Neujahrsapéro des Gewerbeverbands eine Rede gehalten, die man schon fast als pure Verachtung für die Verwaltung bezeichnen muss. Anschliessend protestierte sogar die Regierung bei Ihnen.

Vermutlich meinen Sie eher meine Rede an der Gewerbetagung 2014. Das war zugegebenermassen prägnant, wurde aber auch von einem Präsidenten eines anderen regionalen Wirtschaftsverbands in dieser Schärfe gemacht. Als Wirtschaftsverband darf und soll man auch das übermässige Verwaltungswachstum kritisieren dürfen, welches die KMU adminsitrativ und finanziell belastet. Es war aber nicht die Absicht, jemanden zu verletzen. Wir haben in der Folge der Regierung unseren Standpunkt erklärt.

Stichwort themenorientierte Politik: Am vergangenen Wochenende wurde neben Lysbüchel auch über längere Ladenöffnungszeiten abgestimmt. Eigentlich ein Gewerbethema par excellence. Aber von Ihnen kam keinerlei Einsatz.

Das stimmt so nicht. Ich war in Inseraten, Testimonials und in den Social Media präsent und als Gewerbeverband haben wir uns zusätzlich in der Verbandszeitschrift und Newslettern dafür ausgesprochen. Unser Fernziel ist eine komplette Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten, dazu stehen wir. Aber für uns war der Zeitpunkt nicht optimal, zumal erst vor fünf Jahren über die gleiche Frage abgestimmt wurde. Wir haben stattdessen vorgeschlagen, acht Jokertage einzuführen, an denen die Geschäfte selber entscheiden können, wann sie länger offen haben. Aber die die Gewerkschaften und die rot-grünen Parteien zeigten sich überhaupt nicht kompromissbereit.

Ihre beiden Vorgänger Peter Malama und Christoph Eymann hatten beide grosse politische Ambitionen.

Es war ein bewusster Entscheid des Vorstands und der Basis, dass man primär einen Unternehmer wollte. Mein Vorgänger war sehr intensiv in Bern tätig. Die Zeit wollten wir uns lieber für die Stadt einsetzen. Es ist auch ein Vorteil, dass ich nicht in einer Partei bin und damit unabhängiger.