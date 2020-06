Gabriel Fauré: Dem «Parfümeur» war nichts zu schwör

Er war kein Vielschreiber und auch kein Musiker der lauten Töne, der französische Komponist Gabriel Fauré, der im Paris der Jahrhundertwende eine wichtige und geschätzte Figur war. Seine elegante Erscheinung, sein angenehmes Wesen, vor allem aber seine stupende Kunst des Fantasierens und ­Improvisierens auf dem Klavier machten ihn zu einem gern gesehenen Gast in den Salons. Er war Organist an der grossen Orgel der Eglise de la Madeleine, Professor am Conservatoire und später auch dessen Direktor.