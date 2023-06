Gässli Film Festival Ernsthaftere Bilder und Töne in Basel Wiederum wurden über 200 Filme für das Gässli Film Festival eingereicht. Die Filme widerspiegeln die düsteren Zeiten, in denen wir aktuell leben.

Der Schweizer Regisseur Christoph Schaub ist Ehrengast und Jurypräsident am diesjährigen Gässli Film Festival. Bild: Keystone

Coronapandemie, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mit der globalen Aufrüstung als Folge – wir leben aktuell in herausfordernden, gewisse würden sagen, in düsteren Zeiten. Das spüren auch die Macherinnen und Macher des Gässli Film Festivals, das vom 30. August bis zum 3. September zum 15. Mal rund um die Gerbergasse stattfindet. «Wir haben deutlich weniger Comedy, dafür viele Filme, die ernsthafte, schwere Themen ansprechen», verrät Edita Škalic, die im achtköpfigen Leitungsteam für den Wettbewerb zuständig ist und in dieser Funktion bereits 40 Stunden an Filmmaterial für die kommende Festivalausgabe gesichtet hat.

In diesen Filmen gehe es auch um Verlust, Trauer, Suizid oder das eigene Streben nach Perfektion. Gerade bei den jüngeren Filmschaffenden in der Kategorie U21 habe es überdurchschnittlich viele Einsendungen mit ernsten Themen. «Es gibt dann aber auch das pure Gegenteil davon, dass sich die Filmschaffenden bewusst vom Ernsten lösen und sich in eine Märchenwelt begeben», beschreibt Škalic.

Das Sichten der Filme ist harte Arbeit

Das Schauen der über 200 eingereichten Filme habe wenig mit dem privaten Filmschauen zu tun. «Das ist Arbeit. Dann gibt es nur den Film. Keine Ablenkung. Das sind wir den Filmschaffenden schuldig», versichert Edita Škalic und deutete an der Medienkonferenz am Freitag im Filmhaus anhand ihrer Sitz- oder eben Liegeposition an, was privates Filmschauen und das Sichten der Filme für das Festival unterscheidet. Das Treffen der Auswahl für das Festival sei jeweils enorm anspruchsvoll.

Das aktuelle Leitungsteam hat nach einem intensiven Transformationsprozess im vergangenen Jahr die Organisation des Gässli Film Festivals übernommen. Konnte das Team im vergangenen Jahr eigentlich nur noch umsetzen, wurden die Planungen dieses Jahr zum ersten Mal von Beginn an selber aufgegleist.

Als Ehrengast konnte für die 15. Festivalausgabe Christoph Schaub verpflichtet werden. Er präsidiert auch gleich die Jury. Mit fast dreissig Spiel- und Dokumentarfilmen gehört der Zürcher seit Jahrzehnten zu den prägenden Figuren des Schweizer Films. Zu seinen bekanntesten Werken als Regisseur gehört die Komödie «Giulias Verschwinden» nach dem Buch von Schriftsteller Martin Suter.

Generationen kommen auf der Piazza zusammen

Christoph Schaub decke viele Seiten des Filmschaffens ab und passe deshalb gut zum Thema des diesjährigen Sujetpreises «Zwischenwelten», freut sich David Gion Müller, der im Leitungsteam für den Bereich Gestaltung verantwortlich ist. Das Thema könne man vielfältig umsetzen. «Man kann sich inhaltlich zwischen den Genres bewegen, zwischen den Genres hin und her springen oder den Begriff auf kreative Weise umsetzen.»

Wie jedes Jahr steht beim Gässli Film Festival die Nachwuchsförderung im Zentrum. «Wir sehen viele aufstrebende Filmschaffende, die teilweise schon eine eigene Handschrift entwickelt haben», frohlockt Edita Škalic. Der Eintritt blieb auch unter dem neuen Leitungsteam frei. «Wir verstehen uns als Stadtfestival, das gerade auch junge Menschen ansprechen will», betont Koordinatorin Lavinia Besuchet. Die «wunderschöne Piazza» sei aber auch ein Ort, an dem sich während dem Gässli Film Festival Generationen verschmelzen.