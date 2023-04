Gastkommentar Ganser-Vortrag zum Ukraine-Krieg: Das Schicksal meines Volkes ist kein Spiel Die ukrainische Autorin und promovierte Literaturwissenschafterin Halyna Petrosanyak hat gemeinsam mit der bz Daniele Gansers Vortrag über den Ukraine-Krieg besucht. Seine Behauptungen über die vermeintlichen Kriegsursachen erschüttern Petrosanyak zutiefst.

Die ukrainische Autorin Halyna Petrosanyak ist erschüttert von Daniele Gansers Verschwörungstheorien über den Ukraine-Krieg. Bild: Thomas Brunnschweiler

Ich bin in der Ukraine geboren und aufgewachsen, habe dort studiert, promoviert und gearbeitet – 45 Jahre habe ich in diesem Land verbracht. Auch von meinem Leben in der Schweiz aus verfolge ich die politischen Prozesse in der Ukraine aufmerksam.

Dass Daniele Ganser mit einem Vortrag zum Ukraine-Krieg in Basel auftritt, obwohl er weder über die nötigen Sprach- noch Landeskenntnisse verfügt, ist für mich unbegreiflich. Die Behauptungen, die er als angebliche Ursachen für den Kriegsausbruch in den Raum stellt, haben mich zutiefst erschüttert.

Ich bin empört, dass Daniele Ganser über die Ukraine spricht, als sei sie ein Objekt und ihre über 40 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner verfügten über keine eigene Handlungsmacht.

Hunderttausende gingen für eine Annäherung an Europa auf die Strasse

Die Proteste auf dem Maidan 2014 waren kein «Putsch», wie von Ganser dargestellt, sondern Ausdruck des Willens der ukrainischen Bevölkerung, sich Europa wirtschaftlich anzunähern. Der ehemalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch hatte ursprünglich versprochen, das entsprechende Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterzeichnen, machte jedoch nach einem Treffen mit Putin plötzlich einen Rückzieher.

Ich lebte damals in der Nähe des Bahnhofs in der Stadt Ivano-Frankivsk, von wo aus ich beobachten konnte, wie Tausende von Menschen – zuerst waren es vor allem Studierende – zum Maidan fuhren, um zu zeigen: Wir teilen europäische Werte, wir sind für eine europäische Zukunft und wir wollen, dass dieses Abkommen unterzeichnet wird!

Unsere Proteste wurden von Hunderttausenden im ganzen Land getragen und dauerten monatelang an. Gansers Behauptung, wir seien alle durch die USA gesteuert worden, ist vor diesem Hintergrund nicht nur entmündigend, sondern auch absurd.

Russland führt im Donbas seit acht Jahren einen hybriden Krieg

Es schmerzt mich ausserdem sehr, dass Ganser den bereits acht Jahre andauernden Krieg im Donbas als «Bürgerkrieg» bezeichnet. Von wem erhielten seiner Einschätzung nach die «Bürger von Donbas» die Waffen, mit denen sie kämpften? Russland führt dort seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim einen hybriden Krieg, indem es gezielt Desinformation, Milizen, Truppen, Waffen und Munition einsetzt, um den Donbas dauerhaft unter seine Herrschaft zu bringen.

Daniele Ganser verwandelt das Schicksal meines Volkes in ein Spiel und verteilt im Laufe des Abends wie im Fussball an diverse Regierungsoberhäupter eine rote Karte. Vom Platz verwiesen wird von ihm allerdings nicht nur Wladimir Putin, der seit einem Jahr versucht die Ukraine zu vernichten, sondern auch Wolodimir Selenski – für die Verteidigung seines eigenen Landes gegen einen brutalen Angriffskrieg.