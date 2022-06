Gastro Neues veganes Fastfood-Restaurant im Kleinbasel Seit Ende Mai gibt es im Kleinbasel das Restaurant Klandestine. Ein veganes Lokal für Fastfood-Liebhaber.

Das neu eröffnete Klandestine an der Hammerstrasse. zvg

Das Team rund um Isabelle Wanner, David Carswell und Eduardo Serrano bietet No-Chicken-Nuggets, No-Chicken-Burgers, Kaffee-Spezialitäten und veganen Kuchen, Cocktails und Weine an. Das Restaurant befindet sich an der Hammerstrasse und ist das erste rein vegane Burgerrestaurant der Stadt.

Die Burgerpatties, die Nuggets und die Saucen sind hausgemacht, wie das Inhaberteam am Freitag in einer Medienmitteilung kommuniziert. «Der Name Klandestine bedeutet ‹heimlich›», so der Wortlaut in der Mitteilung. Mit dem Restaurant habe man eine «heimliche Revolution gestartet», um veganes Essen zu etablieren, wird die Gründerin Isabelle Wanner zitiert.