Gastronomie Das sind für Gault Millau die Top Restaurants der Region Basel Der Gastroführer «Gault Millau-Guide» verteilt wieder Punkte: Tanja Grandits und Peter Knogl behalten ihre 19 Punkte. Neu mit 18 von 20 Punkten wird Pascal Steffen vom Roots in Basel ausgezeichnet. Er ist auch einer der «Aufsteiger des Jahres».

Pascal Steffen, Koch im Roots in Basel gehört zu den Aufsteigern des Jahres. Archivbild: Zvg

Auch im «Guide Gault Millau» des Jahres 2024 zeigt sich: In der Region Basel isst man gut: Gleich zwei der sechs mit 19 von 20 Punkten ausgezeichneten Küchenchefs und -chefinnen sind in Basel tätig. Wie schon in den vergangenen Jahren handelt es sich dabei um Tanja Grandits vom «Stucki» und Peter Knogl vom «Cheval Blanc».

Neu mit 18 Punkten wird Pascal Steffen vom «Roots» ausgezeichnet. Der Gault Millau kürt ihn auch zum Aufsteiger des Jahres in der Deutschschweiz. Mit seiner Gemüseküche und dem Einsatz von Kräutern sei er «der Zeit voraus», so der Schlemmeratlas.

Update folgt...