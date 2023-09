Gastronomie Das sind laut «Gault Millau» die Top-Restaurants der Region Basel Der Gastroführer «Guide Gault Millau» verteilt wieder Punkte: Tanja Grandits und Peter Knogl behalten ihre 19 Punkte. Neu mit 18 von 20 Punkten wird Pascal Steffen vom Roots in Basel ausgezeichnet. Er ist auch einer der Aufsteiger des Jahres.

Pascal Steffen, Koch im «Roots» in Basel, gehört zu den Aufsteigern des Jahres. Archivbild: Zvg

In der Region Basel isst man gut: Das zeigt sich auch im «Guide Gault Millau» 2024. Der französische Restaurantführer vergibt Spitzenrestaurants nach dem französischen Schulnotensystem 0 bis 20 Punkte. Tatsächlich vergeben werden aber nur bis zu 19,5 Punkte, denn Perfektion erreicht niemand – aber ziemlich nah dran kommen in der Region Basel gleich zwei Restaurants und deren Verantwortliche in der Küche.

Wie schon in den vergangenen Jahren handelt es sich dabei einerseits um Tanja Grandits vom Restaurant Stucki auf dem Bruderholz, die mit 19 Punkten ausgezeichnet wurde. Die Spitzenchefin verwöhnt Gäste bereits seit fünfzehn Jahren im «Stucki», in Zusammenarbeit mit ihrem Partner Marco Böhler, der selbst Spitzenkoch ist.

Ebenfalls mit 19 Punkten ausgezeichnet wurde Peter Knogl vom Restaurant Cheval Blanc im Hotel Les Trois Rois. Knogl ist engagiert: In sechzehn Dienstjahren in der Küche des Basler Spitzenhotels habe er noch nie gefehlt, so der Gastroführer. Der ambitionierte Küchenchef durfte sich erneut freuen: Die hohe Punktzahl, die er bereits im vergangenen Jahr erzielt hatte, konnte er verteidigen.

«Roots» ist Aufsteiger des Jahres

«Basler Foodies haben es gut», so der Schlemmeratlas. Das läge nicht nur an den beiden 19-Punkte-Chefs, sondern auch an der Nummer drei der Region: Chefkoch Pascal Steffen vom «Roots», der dieses Jahr den 18. Punkt kriegt.

Dazu kommt: Der Gault Millau kürt Steffen zum Aufsteiger des Jahres in der Deutschschweiz. Mit seiner Gemüseküche und dem Einsatz von Kräutern sei er «der Zeit voraus», so der Gastroführer. Wer regelmässig im «Roots» isst, weiss: Die Teller sehen jede Woche etwas anders aus. Abhängig davon, was der Birsmattenhofs in Therwil liefern kann. Dort hat Steffen ein Gemüse-Abo.

Nicht nur Pascal Steffen kann einen zusätzlichen Punkt feiern: Drei weitere Restaurants werden in der Region Basel als Aufsteiger gekürt. Darunter die Brasserie «Les Trois Rois», die, neben Peter Knogls Spitzenleistungen, dem Hotel einen weiteren Anlass zum Feiern gibt. Das Restaurant Villa Winzerpark in Allschwil (Martial Kastner und Luc Nunninger) und das «LA» in Basel (Matthieu Judenne) können sich im neuen «Gault Millau» ebenfalls um einen Punkt verbessern.

Drei neue Lokale im Gastroführer

Wer den letzten «Gault Millau» gelesen hat, stellt fest: In der Ausgabe 2024 sind drei neue Lokale aus der Region zu finden. Der Gasthof zum Rössli in Zeglingen (Vittorio Conte) und das «Concordia» in Basel (Till Szabó), das erst vor knapp einem Jahr neu eröffnet wurde, kommen bei ihrer Premiere gleich je auf 14 Punkte. Das «Höfli» in Pratteln (David Doudard), das mit 13 Punkten bewertet wurde, findet man ebenfalls erstmalig im Gastroführer.

Hier eine Übersicht über alle im «Guide Gault Millau» ausgezeichneten Lokale:

19 Punkte Stucki, Basel (Tanja Grandits und Marco Böhler)

Basel (Tanja Grandits und Marco Böhler) Cheval Blanc, Hotel Les Trois Rois, Basel (Peter Knogl)

18 Punkte Roots, Basel (Pascal Steffen)

17 Punkte Schlüssel, Oberwil (Felix Suter)

16 Punkte Im Ackermannshof, Basel (Flavio Fermi)

Basel (Flavio Fermi) Oliv, Basel (Didier Bitsch)

Basel (Didier Bitsch) Bel Etage, Im Teufelhof, Basel (Michael Baader)

Im Teufelhof, Basel (Michael Baader) Le Murenberg, Bubendorf (Denis Schmitt)

Bubendorf (Denis Schmitt) Basler Stübli, Bad Schauenburg/Liestal (Francis Mandin)

Die Aufsteiger Roots, Basel (Pascal Steffen): 18 Punkte / vier Kochhüte

Basel (Pascal Steffen): 18 Punkte / vier Kochhüte Brasserie Les Trois Rois, Hotel Les Trois Rois, Basel (Thomas Schaefer): 15 Punkte / drei Kochhüte

Hotel Les Trois Rois, Basel (Thomas Schaefer): 15 Punkte / drei Kochhüte Villa Winzerpark, Allschwil (Martial Kastner, Luc Nunninger): 15 Punkte / drei Kochhüte

Allschwil (Martial Kastner, Luc Nunninger): 15 Punkte / drei Kochhüte LA, Basel (Matthieu Judenne): 14 Punkte / zwei Kochhüte