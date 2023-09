Gastronomie Für mehr Genuss – die drei besten Backwaren der Region Basel wurden ausgezeichnet Die Initiative «Genussstadt Basel» hat eine Jury dazu beauftragt, das beste Gebäck der Region in den Kategorien «süss», «salzig» und «innovativ» zu küren. Am Donnerstagmorgen wurden die Siegerinnen und Sieger bekannt gegeben.

Das Zitronentörtchen der Bäckerei Streuli konnte in der Kategorie «süss» den ersten Platz belegen. Bild: Juri Junkov

«Genuss ist etwas sehr wichtiges», beginnt Regierungspräsident Beat Jans (SP) seine Rede. Er darf die «Bäcker- und Confiseurwoche» im Restaurant Ackerhof eröffnen – ein Projekt, welches von «Genussstadt Basel» auf die Beine gestellt wird.

Die Initiative setze sich zum Ziel, nachhaltige Akteurinnen und Akteure rund um das regionale «Genusshandwerk» zu fördern und miteinander zu vernetzen. Unterstützt werde sie von mehreren regionalen Unternehmen und Institutionen von «links bis rechts», so Projektleiter Daniel Nussbaumer.

Mathias F. Böhm, Beat Jans, Daniel Nussbaumer, Carmela Petignat und Maurus Ebneter bei der Medienkonferenz am Donnerstag. Bild: Juri Junkov

Am Donnerstagmorgen wurden im Rahmen der Genusswoche die besten Backwaren der Region Basel gekürt. Für diese Auszeichnung beauftragte die Initiative eine Jury mit Persönlichkeiten aus verschiedenen Branchen. Bewerben um die Auszeichnung konnten sich Bäckereien sowie Konditoreien aus der Region mit ihrem besten Backwerk.

Drei Kategorien ausgezeichnet

In der Kategorie «süss» überzeugte aus einer Auswahl leckerer Desserts ein Zitronentärtchen aus der Bäckerei Streuli in Bottmingen, die mit einem «frischen Geschmack» und «zarter Konsistenz» die Jury verblüffte.

Die Jury verlieh den Preis in der Kategorie «Innovation» an den Sutter Begg für seinen Laugenknopf mit Salami, Fenchel-, Senf, und Koriandersamen. Bild: Aimee Baumgartner

Gefüllt mit Kräuterquark und überdeckt mit verschiedenen Kernen: Die Bäckerei Gunzenhauer aus Sissach überzeugte in der Kategorie «salzig» mit einer Laugenstange. Das Gebäck wirke laut Jury auf den ersten Anschein zwar sehr «simpel», zeichne sich jedoch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen als Überflieger aus. Neben der Jury überzeuge das Produkt auch Kundinnen und Kunden des Unternehmens und werde regelmässig am besten verkauft, so die Bäckerei.

In einer dritten Kategorie, welche besonders innovative Backwaren auszeichnet, wurde der Laugenknoten vom Sutter Begg als Sieger gekürt. Ein Gebäck, welches auf den ersten Blick nicht als innovativ erscheine, sich aber beim Verkosten und mit Blick auf die Zutaten als besonders originell herausstelle. Salamistücke und Senf-, Fenchel- und Koriandersamen würden diesem Gebäck einen ausserordentlichen Geschmack verleihen, so die Jury.