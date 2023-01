Gastronomie Gassenküche am Tag, spanisches Restaurant am Abend: Neues Lokal im «Caprice»-Gebäude Das Haus in der Birsigstrasse wird abgerissen. Bis es so weit ist, wollen die Besitzer etwas an die Gesellschaft zurückgeben. Tagsüber können Bedürftige eine Gratis-Mahlzeit beziehen, am Abend kocht ein Paella-Spezialist aus Spanien für Restaurantgäste.

Die Tage des «Caprice»-Gebäudes sind gezählt. Bis zum Abriss warten die Besitzer mit einem neuen Konzept auf. Bild: Kenneth Nars

Im Dezember zog Benjamin Kundert einen Schlussstrich: Seit Sommer hatte der Basler im «Caprice» in der Birsigstrasse ein mexikanisches Pop-up-Restaurant betrieben, nun machte er das Lokal dicht. Es kamen zu wenige Gäste, um das Geschäft rentabel zu betreiben. Statt Tacos bringt der gelernte Koch neu Versicherungen an die Kundschaft.

Damit schien das Ende des Gebäudes als Gaststätte besiegelt. Überraschenderweise geht es aber doch weiter: Statt Mexikanisch werden im «El Capricho», wie das neue Lokal heisst, ab Anfang Februar von Donnerstag bis Sonntag abends spanische Gerichte angeboten. Mittags unter der Woche wiederum soll eine Gassenküche kostenlos Bedürftige verköstigen.

Die Betreiber sind niemand anders als die Besitzer des Gebäudes. Dieses wird voraussichtlich im November abgerissen. «Es wäre schade, das Haus bis dann einfach leer stehen zu lassen», sagt Raul Pena, Besitzer einer Innenausstattungsfirma. «Also haben wir überlegt, was wir damit anstellen könnten», ergänzt Stephan Aebi, der als Consultant bei einem Generalunternehmer arbeitet. Dritter im Bund ist Alfio Frisina, Inhaber eines Architekturbüros. Irgendwann kamen sie darauf, dass sie der Gesellschaft «etwas zurückgeben» könnten, wie sie es nennen, und zwar mit einer Gassenküche. «Es gibt in Basel», so Pena, «mehr Bedürftige, als man denkt.»

Firmen sollen mithelfen

Mit Flyern in sozialen Einrichtungen wie der Heilsarmee oder Notschlafstellen werden sie auf ihr Angebot aufmerksam machen. Ganz alleine wollen sie den finanziellen, aber auch personellen Aufwand nicht stemmen und arbeiten deshalb mit Firmen zusammen, die ein Mittagessen sponsern und zugleich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für einen einmaligen Einsatz als Servicekraft zur Verfügung stellen – eine innovative Idee, um dem Personalmangel in der Gastronomie zu begegnen. Zehn Unternehmen hätten bereits zugesagt. «Weitere Firmen sind natürlich willkommen», erklärt Stephan Aebi.

Für das temporäre Restaurant haben sie eigens einen Koch aus Spanien engagiert, der auf Paella-Gerichte spezialisiert ist. «Wenn es läuft, kann es gut sein, dass wir anderswo mit dem Restaurant weitermachen», sagt Raul Pena. Denn das Haus in der Birsigstrasse wird definitiv abgerissen. Dass es nur eine einzige Einsprache gegen das Bauvorhaben gegeben hat, überrascht die Besitzer der Immobilie selber am meisten. «Das haben wir schon anderes erlebt», sagt Stephan Aebi. Bei einem aktuellen Bauprojekt in der Breisacherstrasse habe es gleich 17 Einsprachen gegeben. «Mit zum Teil irrwitzigen Begründungen. Aber das ist eine andere Geschichte.»