Gastronomie Gault-Millau 2023: Zwei Bewährte und drei Aufsteiger erobern in der Region Basel die Hüte Die Kochhüte sind verteilt: Gault-Millau hat seinen Restaurantführer 2023 publiziert. In der Nordwestschweiz ist die Dichte an Spitzenrestaurants weiterhin gross: Gleich zwei der sechs Lokale der Meisterklasse sind am Rheinknie zu finden.

Verteidigen ihre je 19 Punkte im neuen «Gault-Millau»-Restaurantführer: Tanja Grandits vom «Stucki» und Peter Knogl vom «Cheval Blanc». Keystone/zvg

Die Nordwestschweiz bleibt die Region der Schweiz für Spitzengastronomie – das zeigt auch der neue Gault-Millau. Der Restaurantführer kürt in seinem Guide 2023 sechs Restaurants in der Schweiz mit maximal 19 Punkten und fünf Kochhüten. Zwei davon befinden sich in Basel-Stadt: Das «Stucki» mit Chefin Tanja Grandits auf dem Bruderholz und das «Cheval Blanc», wo Peter Knogl die Küche führt, im Hotel Drei Könige. Gleich zwei 19-Punkte-Lokale gibt es sonst in keiner anderen Schweizer Stadt.

Neben den zwei bekannten Gastro-Sternen, die im exklusiven «Club des 19» Einsitz nehmen, hat Gault-Millau weitere zwölf Lokale in den beiden Basel als «beste Restaurants» ausgezeichnet; hinzu kommt im Schwarzbubenland die «Säge» in Flüh.

Drei Lokale sind neu im Guide vertreten: Der «Winzerpark» in Allschwil (Martial Kastner und Luc Nunninger) sowie die «Taverne Johann» (Christoph Hartmann) und das «LA» (Matthieu Judenne), beide in Basel.

Hier alle von Gault Millau hervorgehobenen Lokale:

19 Punkte: Stucki Tanja Grandits und Marco Böhler

Tanja Grandits und Marco Böhler Cheval Blanc by Peter Knogl im Hotel Trois Rois

17 Punkte: Roots Basel (Pascal Steffen)

Basel (Pascal Steffen) Schlüssel Oberwil (Felix Suter)

Oberwil (Felix Suter) Säge Flüh (Patrick Zimmermann)

16 Punkte: Im Ackermannshof Basel (Flavio Fermi)

Basel (Flavio Fermi) Oliv Basel (Didier Bitsch)

Basel (Didier Bitsch) Bel Etage im Teufelhof, Basel (Michael Baader)

im Teufelhof, Basel (Michael Baader) Le Murenberg Bubendorf (Denis Schmitt)

Bubendorf (Denis Schmitt) Basler Stübli Bad Schauenburg/Liestal (Francis Mandin)

Die Aufsteiger: Zum Wilde Maa Basel (Andreas Schürmann): 14 Punkte / zwei Kochhüte

Basel (Andreas Schürmann): 14 Punkte / zwei Kochhüte Apulia Basel (Franco Mastrullo): 13 Punkte / zwei Kochhüte

Neu im Guide: Winzerpark Allschwil (Martial Kastner, Luc Nunninger): 14 Punkte / zwei Kochhüte

Allschwil (Martial Kastner, Luc Nunninger): 14 Punkte / zwei Kochhüte Taverne Johann Basel (Christoph Hartmann): 13 Punkte / zwei Kochhüte

Basel (Christoph Hartmann): 13 Punkte / zwei Kochhüte LA Basel (Matthieu Judenne): 13 Punkte / zwei Kochhüte

Die anderen vier Lokale in der Schweiz, welche die Maximalpunktzahl 19 erreichen, befinden sich in den Kantonen Genf, Graubünden, Waadt und Zürich. Es sind: