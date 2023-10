Gastronomie Guide Michelin lässt die Sterne funkeln: Diese Restaurants aus der Region Basel punkten Eine Woche nach dem Gastroführer Gault Millau verkündete der Guide Michelin am Montag seine Auszeichnungen. Neun Restaurants aus der Region können sich über Sterne freuen. Die Osteria Tre in Bad Bubendorf musste seinen Stern unter der neuen Leitung abgeben.

Das Restaurant Stucki unter der Führung von Tanja Grandits konnte sich auch in diesem Jahr wieder über zwei Sterne freuen. Bild: Guide Michelin

Die vier bisherigen Schweizer Drei-Sterne-Restaurants konnten ihre höchsten Auszeichnungen verteidigen. Dazu gehört auch das Cheval Blanc by Peter Knogl im über 300-jährigen Grand Hotel Les Trois Rois. Guide Michelin lobt das «perfekte Handwerk» des deutschen Kochs, der die Haute Cuisine im «Trois Rois» seit 2007 vorantreibt. Knogls Küche zeichnet sich durch klare Aromen, subtile Kontraste und kompromisslose Produktqualität aus, schreibt der Gastroführer.

Die anderen Höchstbewertungen gingen an die Restaurants Memories in Bad Ragaz, Schloss Schauenstein in Fürstenau und de l’Hôtel de Ville in Crissier.

Auf der Liste der Zwei-Sterne-Restaurants sind zwei aus Basel. Eines davon ist das Restaurant Stucki, das seit 15 Jahren unter der Leitung von Tanja Grandits auf dem Bruderholz für Gerichte der Spitzenklasse sorgt. «Die Speisen sind klar strukturiert und glänzen mit ungekünstelten Aromen. Keineswegs fühlt man sich erschlagen, nie sind die Kreationen überladen», fasst der Guide Michelin zusammen.

Ebenfalls erneut zwei Sterne erhielt das Restaurant Roots von Pascal Steffen. Steffen führt das Restaurant im St. Johann seit sechs Jahren und wurde vor einer Woche von Gault Millau zum «Aufsteiger des Jahres» aus der Deutschschweiz gekürt. Der 37-Jährige lernte unter anderem bei Andreas Caminada (drei Sterne) und Nenad Mlinarevic (zwei Sterne). Bei Steffen stehen regionale Produkte im Fokus, die er reduziert aber mit viel Raffinesse zu fünf bis neun Gängen verarbeitet.

Flavio Fermi, der seit April 2021 das Restaurant Ackermannshof in Basel führt, konnte seinen Stern verteidigen. Bei der letztjährigen Preisverleihung wurde er für seine Küche im Ackermannshof erstmals mit einem Stern prämiert. Bereits in der Osteria Tre, in dem er zuvor Küchenchef war, hatte er diese Auszeichnung inne. Der Guide Michelin betitelt seine Handschrift als eine «Küche voller Finesse».

Ebenfalls verteidigen konnten ihren Stern die Restaurants Bel Etage in Basel, Le Murenberg in Bubendorf, Zur Säge in Flüh sowie Schlüssel in Oberwil. Letzteres Restaurant erhielt in diesem Jahr zudem eine besondere Auszeichnung: den Service Award. Das Personal sei stehts nahe am Gast und immer freundlich, lassen die Fachexperten verlauten. Gastgeberin Sandra Marugg Suter nahm den Award am Telefon entgegen. «Ich freue mich wie ein ganz ganz grosses Kind», sagte sie. Der Austausch mit der Kundschaft sei «eine riesengrosse Passion und ein grosses Glück».

Bubendorf verliert ein Sterne-Restaurant

Aber nicht alle Restaurants in der Region konnten ihre Sterne verteidigen. Die Osteria Tre im Bad Bubendorf Hotel gehört neu nicht mehr zur Michelin-Elite. Seit dem Abgang von Flavio Fermi 2021 konnte die Osteria Tre den Stern unter der Führung von dessen Stellvertreter Vittorio Conte halten. Conte verliess das Sterne-Lokal bereits zwei Jahre später wieder und eröffnete im Frühling 2023 in Zeglingen im Gasthof Rössli sein eigenes Restaurant.

Auf ihn folgte die 32-jährige Römerin Irene Pugnali – die damals erst seit sieben Jahr professionell kochte. «Es ist ein gewagter Schritt, einer Jungköchin den Job als Küchenchefin zu geben, aber sie hat mich mit ihrer authentischen Küche und ihrer Persönlichkeit sofort überzeugt», sagte der Executive-Küchenchef aller Restaurants im Bad Bubendorf im April gegenüber der bz. Ein Schritt, der das Bad Bubendorf nun den Stern kostete.