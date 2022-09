Gastronomie Hausgemachte Gerichte in Basel: Label für Restaurants neu auch in der Region Der Wirteverband bringt das Label «Fait Maison» nach Basel. Dieses können Restaurants erwerben, die ihre Gerichte grösstenteils in den eigenen Küchen zubereiten und auf Fertigprodukte verzichten.

Das Restaurant Besenstiel in Basel gehört zu den bereits zertifizierten Restaurants in der Region. zvg

Mit dem Label «Fait Maison» werden in verschiedenen Orten der Schweiz Restaurants ausgezeichnet, die ihre Gerichte vollständig oder grösstenteils in ihren eigenen Küchen zubereiten. Das heisst: Es werden keine Fertigprodukte verwendet und das Essen wird aus Rohprodukten oder mit traditionell in Küchen verwendeten Produkten zubereitet.

Gibt bereits zertifizierte Betriebe in der Region

Jetzt kommt das Label auch nach Basel, wie der Wirteverband am Montag mitteilt. Das Label diene zur Orientierung und entspreche einem «weit verbreiteten Gästewunsch». Erste Betriebe in der Region seien bereits zertifiziert: Darunter die Mühle in Allschwil, der Schlüssel in Reinach oder das Restaurants Besenstiel in Basel.

Maurus Ebneter gehe davon aus, dass innerhalb eines Jahres 20 Restaurants in der Nordwestschweiz zertifiziert sein werden. Schweizweit führen laut Mitteilung rund 400 Restaurants das Label. Der Verein «Promotion du Fait Maison» wurde 2017 von Gastro Suisse, Slow Food, der Fondation pour la Promotion du Goût und dem Westschweizer Konsumentenschutz gegründet.