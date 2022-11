Gastronomie Basler Mercedes-Café wird zu neuem Restaurant In der Schneidergasse soll es Essen in einer «neuen Art» geben. Was das genau heisst, ist noch ein Geheimnis.

Von aussen erweckt das neue Restaurant in der Schneidergasse wenig Aufsehen. Nicole Nars-Zimmer

Zwischen dem Andreasplatz und dem Gemsberg, an dem Ort, wo bis vor einem Jahr noch Mercedes-Modelle bestaunt werden konnten, hat am Sonntag ein neues Restaurant aufgemacht. Das «La Cour» beschreibt sich auf der eigenen Website als Kaffee und Bar. Die veröffentlichten Bilder und die Speisekarte lassen erkennen, dass im Lokal auch das Essen eine tragende Rolle spielen wird.

Der prominent platzierten Tafel vor dem Restaurant ist zu entnehmen, dass täglich bis um 11.30 Uhr ein Frühstück erhältlich ist. Jeweils von Montag bis Samstag öffnet das Lokal bereits um halb zehn. Am Sonntag gehen die Türen eine Stunde später auf. Dass sich das «La Cour» nicht ausschliesslich auf die erste Mahlzeit des Tages konzentriert, lässt sich aus den Öffnungszeiten herauslesen. Von Mittwoch bis Samstag ist das Restaurant bis um 23:00 Uhr geöffnet.

Ein Schwerpunkt des kulinarischen Angebots ab dem Mittag sind verschiedene Meeresfrüchte. Bilder von Garnelen, Austern und Venusmuscheln veröffentlichten die Inhaber im Internet. Auch ein veganes Gericht steht auf der Karte. Für den kleinen Hunger werden bis um 17 Uhr belegte Brote und Salate serviert. Hausgemachte, französische Backwaren, mehrere Sorten Quiche und eine Suppe ergänzen die «kleine Karte».

Hohe Ansprüche

Die Website, die nur wenig Informationen preisgibt, stellt hohe Ansprüche an die Küche. Unter dem Schlagwort Gaumenfreuden steht der Slogan: «Entdecken sie eine neue Art des Essens». Wie diese «neue Art» aussieht, ist nicht erkennbar.

Das «La Cour» übernimmt das Geschäft des ehemaligen Mercedes-Café. Die Betreiberinnen der Familie Kestenholz haben das Café vergangenes Jahr aufgegeben. Ein Grund dafür waren die Einschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie. «Eine Besserung und das Zurück in die ‹gute alte Zeit› ist nicht in Sicht», schreiben Lilo und Michelle Kestenholz, die ehemaligen Gastgeberinnen, in einer Mitteilung zur Schliessung.

Personal mit Erfahrung in Basel

Die Bewilligung des neuen Lokals an der Schneidergasse läuft auf den Namen Alain Lerjen. Der Walliser ist der ehemalige Geschäftsführer des Restaurants Löwenzorn am Gemsberg. Seit drei Jahren wird das Traditionslokal von einem neuen Team geführt.

Inhaberin des Betriebs ist die Firma GastroLB Gmbh. Diese gehört mehrheitlich Lukas Burkart. Dieser verfügt über Erfahrung in der Basler Gastronomie. Er war Teil der Führung im Löwenzorn und wechselte danach zur Tavero, vermeldet Burkart selbst in den sozialen Medien. Tavero kümmert sich um die Küche der Restaurants von Roche in der Nordwestschweiz.