Gastronomie Schluss mit Pizza und Pasta beim Kirschgarten: Vapiano macht Basler Lokal dicht Der Standort habe sich nicht vom Corona-Einbruch erholt, sagt die Schweizer Lizenznehmerin für die Vapiano-Schnellerestaurants. Bereits Ende 2019 wurde der frühere zweite Standort in Basel beim Claraplatz geschlossen.

Systemgastronomie mit Italianità rechnet sich in Basel offenbar nicht: Per Mai wurde das Vapiano an der Sternengasse geschlossen. Bild: Benjamin Wieland

Wer sich im Vapiano-Restaurant an der Sternengasse 19 in Basel mit Pizza oder Pasta verköstigen will, steht vor verschlossenen Türen. Am Eingang des Lokals steht: «Dauerhaft geschlossen».

Schweizer Lizenznehmerin der Schnellverpflegungslokale mit italienischer Karte ist die Sodano Group AG. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigt auf Anfrage die Schliessung des einzigen Basler Standorts beim Kirschgarten. Zu den Gründen sagt er, der Umsatz habe bei Weitem nicht mehr das Vor-Corona-Niveau erreicht.

54 Mitarbeitende müssen auf Job-Suche

Zudem sei auch die Vermieterschaft nicht bereit gewesen, beim Mietzins entgegen zu kommen. «So mussten wir schweren Herzens den Entschluss fällen, den Standort Sternengasse nach 13 Jahren per 1. Mai zu schliessen.»

Für die 54 betroffenen Mitarbeitenden sei man um interne Anschlusslösungen bemüht, so der Sprecher weiter. Neben jenem in Basel schloss per 1. Mai auch das einzige Vapiano-Lokal in Bern. Somit betreibt die Sodano Group noch die zwei Vapiano-Filialen in Zürich.

Das zweite Vapiano in Basel an der Rebgasse machte bereits Ende 2019 nach wenigen Jahren dicht. Ein Nachfolgeprojekt hielt sich ebenfalls nicht lange. Heute ist in den Räumlichkeiten beim Claraplatz eine Burger-King-Filiale untergebracht.