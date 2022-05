Gastronomie Zwei neue Küchen ziehen ins «Klara» ein In der Kleinbasler Mini-Markthalle mit verschiedenen Essensständen werden künftig «richtige» mexikanische Tacos und diverse indische Speisen angeboten. Ein langjähriger Stand verschwindet jedoch.

Die Küchen im Klara wechseln in unregelmässigen Abständen. Roland Schmid

Nilam Kumar und ihr Team verkaufen seit fünf Jahren würzige Currys, knusprige Samosas und Pakoras sowie luftige Chapatis im Rheinhafen. Neu sind sie auch mit ihrem Essensstand «Gianila’s Indian Food» im «Klara» an der Clarastrasse vertreten. In der Kleinbasler Mini-Markthalle werden auf 770 Quadratmeter neun unterschiedliche Küchen angeboten.

Der neue Stand im «Klara». zvg

Ebenfalls neu zieht per 1. Juni das «La Taqueria» aus Zürich ins «Klara» ein. «Die Truppe um Eddy Hernandez und Aaron Langolf zeigt uns wie ein richtig mexikanischer Taco daherkommt und vor allem schmeckt», teilen die Betreibenden des «Klara» mit. Ihre «Taqueria» im Altstettener Barrio 9 wurde 2013 eröffnet und könne sich vor Publikum kaum retten. Legendär sei ihr Taco Al Pastor, bei dem das Fleisch ähnlich wie bei einem Kebab am Spiess gegart werde.

«Sushi- und Ramen-König» eröffnet Restaurant

«La Taqueria» zieht in den vordersten Stand, also die Küche 1, ein. Dort werden jetzt noch Sushi, Bento-Boxen und Nudelsuppen verkauft. Mit einem weinenden Auge verabschiede sich das «Klara» von ihrem Sushi- und Ramen-König Tenzing Kunsang von «Sushi Tenzan». Der Grund für den Abgang: Kunsang eröffnet neben seinem Flaggschiff in Binningen neu im Gundeli an der Dornacherstrasse 194 ein zweites Standbein.

Wie die bz bereits berichtete, hat sich vor kurzem auch die «Gelateria di Berna» vor dem «Klara» eingenistet. Der Glace-Hersteller eröffnete einen Pop-up-Laden vor dem Eingang. Der Laden an der Kleinbasler Offenburgerstrasse bleibt aber bestehen.