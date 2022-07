Gastronomie Zwischennutzung «Summer in the City» auf der Terrasse des Kasernen-Restaurants Am Freitag eröffnet eine Bar auf der Gartenterrasse des leerstehenden Restaurants im Basler Kasernen-Hauptbau: Das Pop-up-Projekt «Summer in the City» hat das Rennen um die Zwischennutzung gewonnen.

Das Restaurant im Hauptbau der Kaserne steht leer - am Freitag eröffnet als Zwischennutzung das Pop-up Projekt «Summer in the City» mit einer Bar auf der Gartenterrasse. Roland Schmid

Nachdem im Juni bereits die Amber Bar und die Walther Buvette im erneuerten Kasernen-Hauptbau eingezogen sind, fehlt nur noch das Restaurant. Nach gescheiterten Verhandlungen wurde es vom Kanton neu ausgeschrieben. Und das bisher wohl erfolglos, denn heute Mittwoch kommunizierte das Präsidialdepartement, dass auf der Gartenterrasse des leeren Restaurants eine Zwischennutzung einziehen wird: Am Freitag erweitert die Bar «Summer in the City» als Pop-up-Projekt die Gastroangebote im und ums K-Haus.

«Summer in the City» habe laut dem Kanton von insgesamt fünf eingereichten Projekten das Rennen um die Zwischennutzung gewonnen. Die Bar wird bei trockenem Wetter von 11 Uhr morgens bis 22 Uhr, Freitags und Samstags bis 23 Uhr geöffnet sein und Sandwiches – Panini und Tramezzini – sowie Getränke anbieten. Hinter dem Pop-up steht Tom Wiederkehr, der Betreiber der Bar «Die Station» am Aeschenplatz.