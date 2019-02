Keine weitere juristische Front gegen das geplante Containerterminal Gateway Basel Nord (GBN): Dies ist die Konsequenz des am Mittwoch von fünf Baselbieter Kantonsrichtern einstimmig gefällten Beschlusses, auf eine Beschwerde von Swissterminal nicht einzutreten.

Das geplante Grossterminal GBN, das die meisten politischen Hürden bereits genommen hat, besteht aus zwei Teilen: Zuerst soll ein neuer Container-Umladebahnhof direkt an der Landesgrenze auf SBB-Boden gebaut werden. Die Planungsgesellschaft Gateway Basel Nord setzt sich zusammen aus SBB Cargo, Hupac und dem Logistik-Unternehmen Contargo. Diese wird dereinst das Terminal betreiben. Im zweiten Schritt will man das Hafenbecken 2 der Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) so verlängern, dass hinter der Autobahn ein neues Hafenbecken 3 entsteht. Dies soll den Rheinschiffen die Zufahrt zum neu gebauten Containerterminal Gateway Basel Nord ermöglichen.

Verkehr bündeln

Erklärtes Ziel des Grossprojekts ist, den Import- und Export- sowie den Transitverkehr von Containern zu bündeln. Dies ist für den Marktführer der bisherigen dezentralen Container-Infrastruktur, die Swissterminal AG, ein äusserst bedrohliches Szenario. Swissterminal kritisiert, dass mit seinem hohen Anteil an öffentlicher Finanzierung der Staatskonzern SBB einen privaten Familienbetrieb aus dem Markt drängen werde und damit einen ungebührlichen Wettbewerbsvorteil ausspiele. Dem steht unter anderem die Position der Besitzerkantone und der Handelskammer beider Basel gegenüber, das Vorhaben stärke den Logistikstandort Basel und den Logistikcluster Nordwestschweiz.