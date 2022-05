Nicht-öffentlicher Gedenkanlass Wegen russischer Siegesfeier: Basler Polizei sperrt Teil des Friedhofs Hörnli Auf dem Basler Friedhof Hörnli liegen unbekannte sowjetische Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg begraben. Der diesjährige Gedenktag am 9. Mai ist wegen des Ukrainekriegs hoch brisant - und findet daher in einem personell eng begrenzten, nicht öffentlichen Rahmen statt.

Bei diesem Grab auf dem Friedhof Hörnli feiern Russinnen und Russen jeweils am 9. Mai den sowjetisch-russischen Tag des Sieges. Charles Habib

Noch hat Basel die Geschehnisse um den 1. Mai nicht verdaut, da blickt die Stadt bereits auf den nächsten potenziell unruhigen Tag: Am kommenden Montag, 9. Mai, feiert Russland und die russische Gemeinschaft in der Schweiz den sowjetisch-russischen Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Ein Anlass, der sich unter der Herrschaft Wladimir Putins zu einem markanten Propagandaanlass gewandelt hat.

Grossaufmarsch von Russen soll offensichtlich verhindert werden

Ein Hotspot in der Schweiz ist der Friedhof Hörnli in Basel, wo 14 Rotarmisten begraben liegen, die zur Zeit des Zweiten Weltkrieges umgekommen sind. Jedes Jahr am 9. Mai pilgern Russinnen und Russen aus der Umgebung und der ganzen Schweiz aufs Hörnli, um den Gedenktag zusammen mit einer Vertretung der russischen Botschaft in der Schweiz zu begehen.

Angesichts der Geschehnisse rund um den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine erhält der Hörnli-Anlass dieses Jahr aber eine besondere Brisanz. In der Region gingen erst vor wenigen Wochen die Wogen an einer pro-russischen Demonstration in Lörrach hoch, es kam zu Ausschreitungen.

Im Vorfeld des diesjährigen 9. Mai hat der Kanton Basel-Stadt das Gespräch mit der Russischen Botschaft gesucht. Resultat: Der traditionelle Friedhofsbesuch des Botschafters wird mit Auflagen durchgeführt. Der Besuch werde in einem personell und zeitlich begrenzten Rahmen stattfinden und nicht öffentlich sein, sagt der Basler Regierungssprecher Marco Greiner:

«Grundsätzlich gilt: Wir können den Leuten den Zugang zum Friedhof nicht verwehren.»

Ein Verbot des jährlich durchgeführten Anlasses wegen des Krieges wäre somit kaum möglich gewesen. Der Friedhof Hörnli wird am Montag grundsätzlich gewöhnlich geöffnet und für alle zugänglich sein – obwohl die Feier am russischen Grab nicht öffentlich ist. Greiner machte keine Angaben dazu, wie gross die Gruppe rund um den Botschafter sein wird, die am Montag am Grab zugegen sein wird.

Botschafter geniesst völkerrechtlichen Schutz

Dennoch will die Regierung offensichtlich einen Grossaufmarsch von Putin-Freunden auf dem Friedhof verhindern - daher die Betonung, dass der Gedenkanlass nicht öffentlich sei. «Wichtig aus Sicht der Regierung ist zudem, dass dies ein Anlass im Gedenken an die Gefallenen im Zweiten Weltkrieg sein soll», sagt Greiner. Die Kantonspolizei habe den Termin am Montag in seiner Planung; der Botschafter geniesse völkerrechtlichen Schutz. Mehr kann und will der Regierungssprecher dazu nicht sagen.

Noch vor wenigen Jahren feierte die Ukraine den sowjetisch geprägten Gedenktag ebenfalls am 9. Mai, bis die Regierung in Kiew das Datum aus offensichtlichen Gründen auf den 8. Mai legte - den Tag, an dem Westeuropa und die angelsächsischen Länder das Kriegsende feiern. Die Ukrainerinnen und Ukrainer ihrerseits haben im Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges für diesen Sonntag, 8. Mai, einen Friedensmarsch organisiert. Dies sei eine gewöhnliche Demonstration, die von der Polizei bewilligt worden sei, informiert Greiner.

Jedes Jahr am 9. Mai werden vor dem Grab der verstorbenen sowjetischen Soldaten jeweils Kränze und Blumen niedergelegt. Charles Habib

Angefragte halten sich bedeckt

Die bz hat auch bei der Russischen Botschaft in Bern angefragt. Diese bestätigt auf Anfrage, dass jemand von der Botschaft am Montag auf dem Friedhof anwesend sein werde. Wie viele Personen kommen und wann, sei aber noch unklar, so eine Botschaftssprecherin. Die russische Botschaft gehe ebenfalls davon aus, dass sich dieses Jahr der Anlass in kleinem Rahmen bewegen werde. Auch Anfragen bei Russinnen und Russen in der Region bringen keine Klarheit - Reaktionen bleiben entweder vollständig aus, oder es heisst, dass unklar sei, ob und was für ein Anlass dieses Jahr stattfinde.