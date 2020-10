Geeinigt auf Kosten des Kantons: Weg für James Murdochs Einstieg bei der MCH Group ist frei

Auf den ersten Blick unterscheidet sich der am Montag spätabends abgeschlossene Kompromiss kaum von der geplanten Kapitalerhöhung in zwei Schritten, wie sie von einer ausserordentlichen Generalversammlung im August beschlossen worden ist. Bei genauerer Betrachtung ist jedoch erkennbar: Basel-Stadt als bisher grösster Aktionär muss finanzielle Abstriche machen.

Was Basel-Stadt fehlt, fliesst als Bares zur MCH

Ursprünglich geplant war, dass Basel-Stadt in einem ersten Schritt ein bestehendes Darlehen über 30 Millionen Franken in Aktienkapital wandelt und dafür pro 10.50 Franken eine Aktie erhält. Nun ist die erste Kapitalaufstockung um 30 Millionen Franken für alle bisherigen Aktionäre offen, wobei der Preis pro Aktie deutlich auf 15 Franken erhöht wurde. Dies bedeutet konkret für Basel-Stadt, dass der Kanton sein Darlehen nur zu einem Teil in Anteile umwandeln kann und weniger Aktien pro gewandeltem Kapital erhält.