Mirjam Weber ist, das kann man mittlerweile mit Fug und Recht behaupten, eine feste Grösse unter den Basler Schaufenstergestalterinnen. Dabei ist sie eigentlich Sattlerin, betreibt ihr Geschäft an der Klybeckstrasse, weit weg von der Innenstadt, und hat das Jahr hindurch nicht oft gestaltete Elemente in ihrer «Montere», wie das Schaufenster auf Altbaseldeutsch heisst.

Doch steht die Zeit der Wettbewerbe an, blüht sie auf: Mit Figuren, motorisierten Elementen und einfachsten Mitteln erschafft sie kleine Welten. So hat sie bereits diverse erste Plätze an Schaufensterwettbewerben dieser Stadt belegt, die zur Adventszeit stattfinden. Seit 2015 heisst die Auszeichnung «Vitrine d’Or» und wird vom Detailhandels- und Kleingewerbe-Verein «buy-local.ch» organisiert und durchgeführt. Vergangenes Jahr belegte Weber erneut Platz eins.