Gegen Drogendeals und Alkoholkonsum: Nun erhält die Dreirosen drei Ranger

Ruedi Szabo und seine Kollegen kennen bereits fast alle der «Stammgäste», die auf der Anlage verkehren. Da ist zum Beispiel die Jugendgruppe, die oft zum Konsumieren hier sei und Drogen vertickt bekomme, Flüchtlinge ohne Aufenthaltsstatus, Arbeitslose, die sich auf den Bänken die Zeit mit Bierdosen totschlagen, oder jene, die mit Drogen dealen. Dazwischen turnen Menschen an den Sportgeräten herum, werfen Körbe auf dem Basketballplatz oder picknicken auf der Wiese, während ihre Kinder im Bach planschen. Es ist dieses dicht gedrängte Nebeneinander, das auf dem Gelände sogenannte Nutzungskonflikte verursacht.

Ranger hat selbst eine kriminelle Vergangenheit

Spätestens seit der brutalen Ermordung des Obdachlosen Georg vor zweieinhalb Jahren unter der Brücke ist die Anlage vor allem als Brennpunkt bekannt. Die Jugendarbeit Basel (Juar), welche die Freizeithalle Dreirosen betreibt, klagte vermehrt über exzessiven Alkoholkonsum, Drogendealer und gewalttätige Auseinandersetzungen. «Mitarbeitende und Kinder wurden bedroht», schrieb die Organisation in einem offenen Brief, mit dem sie sich vergangenen November an die Behörden wandte und öffentlich Unterstützung forderte. Eine der Forderungen waren professionelle Streetworker vor Ort.

Der Kanton hat reagiert und die Kantons- und Stadtentwicklung damit beauftragt, ein Konzept für einen solchen Rangerdienst auszuarbeiten und eine geeignete Trägerschaft zu finden. Seit Juni stellt der Verein für Diakonische Stadtarbeit Elim das dreiköpfige Team, das an vier Tagen pro Woche während einiger Stunden auf der Dreirosenanlage präsent ist. Anders als ein herkömmlicher Sicherheitsdienst sollen sie das Problem bei der Wurzel packen. «Unsere Aufgabe ist es, eine Beziehung zu den Menschen aufzubauen», sagt Szabo. «Besonders zu denen, die täglich hierherkommen.» Dafür sei viel Gesprächsarbeit nötig. «Wenn wir ihre Geschichte kennen, wissen wir besser, was wir ihnen anbieten können.» So helfe man etwa bei der Jobsuche oder vermittle Deutschkurse. Rund 20 Personen habe man seit Juni auch an die Integrationsberatung des Vereins Elim vermittelt. «Viele haben jedoch keine Papiere, dann müssen wir sie an die entsprechenden Anlaufstellen weiterverweisen», sagt Ranger Christian Zill. Manchmal, sagen sie, laden sie einzelne auf einen Kaffee an der Dreirosenbuvette ein. «Der Spagat, Ordnungshüter und Sozialarbeiter gleichzeitig zu sein, ist nicht immer einfach», räumt Zill ein.

Denn in ihrem Job gehe es nicht nur um nette Gespräche, sondern auch um klare Ansagen. «Wer zu nahe an der Freizeitanlage kifft oder Alkohol konsumiert, den bitten wir, sich zu entfernen», sagt Szabo. «Wir erklären, dass es um den Schutz gegenüber Kindern und Jugendlichen geht.» Die meisten Besucherinnen und Besucher würden den Rangern bisher respektvoll begegnen. «Viele kommen mittlerweile sogar aktiv auf uns zu und fragen nach Unterstützung.» Szabo und Zill sagen, sie wollten den Menschen hier auf Augenhöhe begegnen. Zill ist seit zwei Jahrzehnten in der aufsuchenden Gassenarbeit tätig. «Gerade den Jugendlichen, die hier Drogen konsumieren, will ich aufzeigen, dass sie eine andere Perspektive haben», sagt er. Ranger Ruedi Szabo weiss aus eigener Erfahrung, wie es ist, in ein falsches Milieu abzurutschen. Wegen Raub- und Banküberfällen wurde er als junger Erwachsener zu neun Jahren Haft verurteilt.

Szabo pflegt heute einen offenen Umgang mit seiner kriminellen Vergangenheit und plädiert für Opfer-Täter-Begegnungen als therapeutische Massnahme. Im Gefängnis habe er selbst gute therapeutische Hilfe bekommen und den «Willen zur Veränderung» entwickelt, den er heute auch anderen weitergeben möchte: Seit rund 20 Jahren ist er als Arbeitsagoge tätig und coacht straffällige Jugendliche. Ob die drei Ranger die Dreirosenanlage wieder zu einem friedlichen Ort machen können, wird sich weisen. Im August wird die Kantons- und Stadtentwicklung eine Zwischenevaluation durchführen, das erste Pilotprojekt ist bis Oktober angelegt. Auch andere Massnahmen zur Beruhigung wurden getroffen.

So sollen neue Tafeln und Blachen auf die Verhaltensregeln hinweisen. Auch ein Kletterparcours werde bald vor der Freizeithalle Dreirosen aufgestellt, sagt Nicole Fretz von der Kantons- und Stadtentwicklung, die das Konzept des Rangerdienstes entworfen hat. «Wenn der Platz positiv bespielt wird, kann das der negativen Besetzung entgegenwirken.» Aus einer ausgewiesenen Schutzzone um die Freizeithalle herum, wie sie von der Juar in dem offenen Brief als Forderung im Raum stand, werde jedoch nichts. «Es ist immer noch öffentlicher Raum und der gehört nun einmal allen», sagt Fretz, «aber er muss gepflegt und sicher sein.» Der Leiter der Freizeithalle, Marc Moresi, ist bisher zufrieden mit der Arbeit der Ranger. «Sie sind sehr engagiert, und man merkt bereits teilweise eine Beruhigung, obwohl bei uns gerade Hauptsaison herrscht», sagt er auf Anfrage.