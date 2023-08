Gegen Erdöltransport Klima-Aktivisten seilen sich von der Dreirosenbrücke ab: Schiffsverkehr von Polizei gestoppt Fünf Aktivistinnen und Aktivisten des Basler Klimacamps seilten sich am Freitagmorgen von der Dreirosenbrücke ab. Die Schifffahrt ist unterbrochen. Ziel der Aktion: Den Zusammenhang von Erdölförderung und Migration aufzeigen.

Laut der Protestorganisation waren es fünf Personen, die sich am frühen Morgen von der Dreirosenbrücke abgeseilt haben. Bild: Laurent Merlet/Keystone

Um fünf Uhr am Freitagmorgen haben sich fünf Aktivistinnen und Aktivisten des «No Border Klimacamps» von der Dreirosenbrücke in Basel abgeseilt. Der Schiffsverkehr auf dem Rhein ist bis auf Weiteres eingestellt, bestätigt die Basler Polizei. Rund ein Dutzend Schiffe seien betroffen. Sie stehe in engem Austausch mit den Beteiligten der Aktion.

Dieser Unterbruch des Schifftransportes ist das Ziel der Aktion. «Collective Climate Justice» schreibt in einer Mitteilung, sie wollten das Anlegen und Entladen der Transportschiffe in den Rheinhäfen unterbrechen, weil hier rund ein Drittel des in die Schweiz importierten Erdöls umgeschlagen werde. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen die globalen Zusammenhänge der Klimakrise und der Migration aufzeigen, sagt Annika Lutzke vom Basler Klimacamp, während sie vom Rheinufer aus die Aktion verfolgt.

Nach fünf Stunden in den Seilen sei das Pinkeln ein Problem. Bild: Maria-Elisa Schrade Wie in Hängematten liegen und sitzen Protestierende unter der Brücke. Bild: Laurent Merlet/Keystone Die Aktivistinnen und Aktivisten prangern die Ausbeutung durch Konzerne im globalen Süden an.

Lutzke sagt weiter, der Rhein sei ein bezeichnender Ort. Das Erdöl oder Erdölprodukte nehme hier dieselbe Route wie diejenigen Menschen, die im globalen Süden durch Konzerne aus dem globalen Norden ihrer Lebensgrundlage beraubt würden. Nur werde den Menschen im Gegensatz zum Öl der Weg verwehrt. Die Schweiz investiere aktuell 209 Millionen Franken in die internationale Bekämpfung der Klimakrise, 449 Millionen fliessen in den Grenzschutz.

«Die hundert grössten, im globalen Norden angesiedelten Konzerne sind für weltweit 71 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich und befeuern damit die Klimakrise», heisst es in der Mitteilung. Fast alle dieser Konzerne seien im Sektor Erdölgewinnung oder - verarbeitung tätig. Dabei zerstörten sie «Ökosysteme sowie Lebensgrundlage der Bevölkerung vor Ort». So müssten diese in den globalen Norden aufbrechen.

Um kurz nach 10 Uhr hängen immer noch Aktivistinnen und Aktivisten in Hängematten an der Brücke. Wie lange die Aktion weitergeht, ist noch unklar. Es sei auch noch eine weitere Aktion geplant, so Annika Lutzke. Details dazu möchte oder kann sie aber noch nicht verraten.

Update folgt...