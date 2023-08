Gegen Erdöltransport Niemand hängt mehr in den Seilen: Klima-Aktion an der Dreirosenbrücke beendet –Polizei kontrolliert Anwesende Fünf Aktivistinnen und Aktivisten des Basler Klimacamps seilten sich am Freitagmorgen von der Dreirosenbrücke ab. Die Schifffahrt war unterbrochen. Eine Schwimmdemonstration am Nachmittag wird von der Polizei verhindert. Ziel der Aktion war: den Zusammenhang von Erdölförderung und Migration aufzeigen.

Nur noch Transparente hängen an der Dreirosenbrücke. Bild: Juri Junkov

Um fünf Uhr am Freitagmorgen haben sich fünf Aktivistinnen und Aktivisten des «No Border Klimacamps» von der Dreirosenbrücke in Basel abgeseilt. Ihr Ziel ist es, den Schiffstransport auf dem Rhein zu unterbrechen. Mit Erfolg: Der Schiffsverkehr war eingestellt, bestätigt die Basler Polizei. Polizei und Aktivistinnen standen eigenen Angaben zufolge in engem Austausch miteinander. Hauptanliegen der Polizei war, dass niemand bei der Aktion zu Schaden kommt.

Um kurz nach 13 Uhr wird dann eine Schwimmdemonstration angekündigt. Beobachterinnen berichten kurze Zeit später, dass die Polizei diese Aktion rasch unterband. Die angeseilten Aktivistinnen und Aktivisten hätten sich ins Wasser fallen lassen und seien von Booten herausgefischt worden. Polizei-Mediensprecher Rooven Brucker bestätigt vorerst lediglich, dass niemand mehr an der Dreirosenbrücke hänge und Personen kontrolliert würden.

Fünf Personen seilten sich am frühen Donnerstagmorgen von der Dreirosenbrücke ab. Bild: Laurent Merlet/Keystone

«Gegen Emissionen und für Migration»

Zur Aktion schreibt «Collective Climate Justice» am Morgen in einer Mitteilung, sie würden das Anlegen und Entladen der Transportschiffe in den Rheinhäfen unterbrechen, weil hier rund ein Drittel des in die Schweiz importierten Erdöls umgeschlagen werde. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen die globalen Zusammenhänge der Klimakrise und der Migration aufzeigen, sagt Annika Lutzke vom Basler Klimacamp, welche die Aktion vom Rheinufer aus begleitet.

Nach fünf Stunden in den Seilen ruft auch mal die Natur, aber Privatsphäre ist nicht in Sicht. Bild: Maria-Elisa Schrade Wie in Hängematten liegen und sitzen Protestierende unter der Brücke. Bild: Laurent Merlet/Keystone Die Aktivistinnen und Aktivisten prangern die Ausbeutung durch Konzerne im globalen Süden an.

Lutzke sagt weiter, der Rhein sei ein bezeichnender Ort. Das Erdöl oder Erdölprodukte nähmen hier dieselbe Route wie die Menschen, die im globalen Süden durch Konzerne aus dem globalen Norden ihrer Lebensgrundlage beraubt würden. Nur werde den Menschen im Gegensatz zum Öl der Weg verwehrt. Die Schweiz investiere aktuell 209 Millionen Franken in die internationale Bekämpfung der Klimakrise, 449 Millionen fliessen in den Grenzschutz.

«Die hundert grössten im globalen Norden angesiedelten Konzerne sind für weltweit 71 Prozent der globalen CO 2 -Emissionen verantwortlich und befeuern damit die Klimakrise», heisst es in der Mitteilung. Fast alle dieser Konzerne seien im Sektor Erdölgewinnung oder -verarbeitung tätig. Dabei zerstörten sie «Ökosysteme sowie Lebensgrundlage der Bevölkerung vor Ort». So müssten diese in den globalen Norden aufbrechen.

Aktivist aus Uganda unterstützt die Aktion

Um kurz nach 10 Uhr zeigen sich bei den Protestierenden erste Ermüdungserscheinungen, Rücken werden gedehnt, Positionen gewechselt.

Lutzke wird unterstützt von Nicholas Omonuk, ein Aktivist aus Uganda. Omonuk studiert Landwirtschaft in Kampala und ist extra für das jährliche Klimacamp angereist. Er will die Schweizerinnen und Schweizer über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Länder des globalen Südens aufmerksam machen, welche er täglich in Uganda und den Nachbarländern erlebt.

«Ich komme aus einer bäuerlichen Gesellschaft», sagt Omonuk. Ein Grossteil der Menschen in Uganda und anderen afrikanischen Ländern lebt von der Landwirtschaft. Doch das sei kaum noch möglich. «2021 hatten wir eine extreme Dürreperiode, die eine massive Lebensmittelknappheit nach sich zog», sagt Omonuk. Kein Wasser, kein Futter, keine Viehzucht. Die Menschen seien gezwungen, alles zu verkaufen: Ihre Tiere, ihr Land und damit ihre einzige Lebensgrundlage.

Dieses Problem beschränke sich nicht auf Uganda, sondern erstrecke sich auf den ganzen afrikanischen Kontinent. Und es betreffe auch die Schweiz: «Ihr verschliesst dieselben Grenzen vor der Migration, die für fossile Rohstoffe weit offen stehen», sagt Omonuk. Diese Rohstoffe kaufe die Schweiz billig in Ländern wie Uganda ein. «Damit eskaliert ihr die Klimakrise und trägt dazu bei, dass sich noch mehr Menschen aus unseren Ländern auf den Weg nach Europa begeben.»

Update folgt...