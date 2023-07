Gegen Food-Waste Pilotprojekt in Basel: Aus einem Kilo altem werden hier drei Kilo frisches Brot gebacken Die Schweizer Tafel und die Basler Confiserie Beschle machen gemeinsame Sache und retten Brot vor dem Abfallkübel. So kam es zur Idee.

Bis zu 45 Kilo frisches Brot stellt die Confiserie Beschle mit ihrem speziellen Verfahren pro Woche her. Bild: Kenneth Nars

40 Kilogramm Brot und Backwaren landen pro Person und Jahr in der Schweiz im Abfall. Laut einer ETH-Studie sind diese Lebensmittel damit die Spitzenreiter beim Food-Waste. Auch in der Gastronomie und im Detailhandel bleibt eine grosse Menge Brot übrig. Dagegen geht die Schweizer Tafel vor und sammelt übrig gebliebene Backwaren ein und verteilt sie an bedürftige Personen.

Die Stiftung ist täglich mit 36 Fahrzeugen unterwegs und beliefert so schweizweit 500 soziale Institutionen mit allen Arten an Lebensmitteln. In den beiden Basel sind es fünf Laster und bis zu 90 Abnehmer. «Armut ist auch bei uns in der Region ein grosses Thema aufgrund der vielen aufeinanderfolgenden Krisen – zuerst die Pandemie, danach der Ukraine-Krieg und nun auch noch die Inflation», sagt Sabrina Munz von der Schweizer Tafel. «Wir verzeichnen konstant eine hohe Nachfrage.»

Wenn sich zwei Suchende finden

Beim Brot ist die Stiftung aber an ihre Grenzen gekommen – aber nicht, weil es zu wenig gibt. «Wir rettet jeden Tag vier Tonnen Brot. Das übersteigt bei Weitem die Nachfrage. Wir möchten Bedürftigen einen ausgewogenen Mix aus Lebensmitteln anbieten und nicht nur Brot», sagt Munz weiter. Deshalb habe sich die Tafel auf die Suche nach Lösungsansätzen gemacht.

So kam es in der Region Basel zur Kooperation mit der Confiserie Beschle. Beschle hatte das Verfahren für das Rustico-Brot schon entwickelt und suchte einen Lieferanten, weil die Confiserie selbst nur wenig eigenes Brot bäckt.

Video: «Das Brot hat super Anklang gefunden»

Video: Aimee Baumgartner

Je nach Verfügbarkeit liefert die Schweizer Tafel der Confiserie pro Woche fünf bis fünfzehn Kilogramm Brot. «Es ist nur ein Tropfen auf dem heissen Stein», sagt Munz. «Aber das Projekt ist erst gestartet. Unser Ziel ist es, die Menge an wiederverwertetem Brot noch zu steigern.» Beschle verkauft das Brot mit krosser Kruste in den Filialen und bezahlt der Schweizer Tafel eine Spende.

Mittels eines speziell entwickelten Verfahrens wird daraus die dreifache Menge Frischbrot gebacken, sagt Beschle-Geschäftsführer Peter Eigenmann. «In unserer Backstube an der Clarastrasse wird das Brot vom Vortag in einem Sud eingeweicht und anschliessend mit Mehl und Geheimzutaten zu einer Masse vermengt.» Das zusätzliche Mehl sei deshalb wichtig, weil bei der Zubereitung Gluten verloren geht.

Peter Eigenmann (Geschäftsführer Beschle) und Sabrina Munz (Leiterin Fundraising und Kommunikation Schweizer Tafel) präsentieren das Rustico-Brot. Bild: Kenneth Nars

Gebacken wird das Brot anschliessend in einer Kastenform, «sonst fällt es zusammen und wir hätten ein Fladenbrot», führt Eigenmann weiter aus. Das lange Brot ist ähnlich wie ein Tessinerbrot in mehrere Segmente unterteilt, sodass man leicht ein Stück abbrechen kann. «Wir haben Kundinnen und Kunden, die nur ein oder zwei Stücke kaufen, weil ihnen ein ganzes Brot zu viel ist.»

Neben dem Upcycle-Brot suche die Confiserie immer wieder neue Wege, mit nicht verkauften Produkten umzugehen, so Eigenmann. «Wir werfen keine Produkte weg. Die Patisserie wird an die «Äss-Bar» in der Spalenvorstadt weitergegeben, die Backwaren vom Vortag verkauft. Unsere Schokolade schmelzen wir wieder ein und verwenden sie anderswo und aus Biskuit-Resten machen wir Schraps, den wir wiederum für andere Gebäcke verwenden», sagt er weiter.

Aus Alt mach Neu: Auch die Mandelgipfel produziert Beschle nach dieem Prinzip

Ein weiteres Beispiel seien die Mandelgipfel, die aus Gipfeli vom Vortag hergestellt werden. Diese gibt es deshalb auch nur, wenn Resten übrig bleiben – und die Stückzahl ist beschränkt. «S’het, solangs het», sagt der Beschle-Geschäftsführer. «Wir produzieren nicht extra Gipfeli, sodass wir sie am nächsten Tag weiter verarbeiten können.»

Hat es allerdings welche, werden sie aufgeschnitten, mit Zuckersirup beträufelt und mit einer Mandelmasse befüllt. Zugeklappt kommen noch Mandelsplitter und nach dem Backen Puderzucker drauf. «Danach hat das Gipfeli vier Mal mehr Kalorien», sagt Eigenmann lachend, «aber alles, was dick macht, ist fein.»